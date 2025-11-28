У главы офиса Зеленского Андрея Ермака прошли обыски

Ко второму человеку на Украине пришли сотрудники антикоррупционных органов

28 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Прибытие органов противодействия коррупции /Фото: соцсети

По заявлениям депутата Верховной рады Ярослава Железняка, в офисе главы администрации Владимира Зеленского, Андрея Ермака, прошли обыски, организованные антикоррупционными органами на Украине.

Представители антикоррупционного ведомства подтвердили информацию об обысках, подчеркнув, что они проводятся в рамках расследования. По информации издания "Украинская правда", следственные действия проходили в правительственном квартале.

Ранее в прессе сообщалось о том, что в ближайшем окружении Владимира Зеленского обсуждалась идея отставки Ермака из-за его возможной вовлеченности в коррупционные махинации в энергетическом секторе. Зеленский, вместо увольнения, поставил его во главе делегации на переговорах с США и другими государствами – партнерами Киева по вопросам разрешения нынешнего кризиса.

До этого стало известно о начале широкомасштабной операции НАБУ и САП, направленной на выявление коррупционных схем в сфере энергетики. Обыски проведены у бывшего руководителя Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают организатором преступной группы и "финансовым кошельком" Зеленского. По имеющимся данным, бизнесмена заблаговременно вывезли за пределы Украины.