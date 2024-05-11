У здания правительства Алтайского края посадили новые деревья
Старые ели спиливали из-за последствий осеннего урагана
11 мая 2024, 15:32, ИА Амител
Новые деревья у здание правительства Алтайского края / Фото: Barnaul 22
В Барнауле возле здания правительства Алтайского края высадили новые деревья, пишет телеграм-канал Barnaul 22.
Судя по кадрам, 15 молодых елей разместили с боковой стороны и оцепили место работ сигнальной лентой. В скором времени здесь также восстановят газон.
В общей сложности у здания краевого правительства ранее спилили 20 елей высотой 15-20 метров.
Еще в марте власти объясняли необходимость этих работ тем, что в ноябре 2023 года ураган повредил большую часть старых деревьев по бокам здания.
17:00:52 11-05-2024
Перепутали видимо, не то посадили...