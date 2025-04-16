У жителя Камня-на-Оби украли все необходимое для отдыха на природе

Ущерб составил почти 100 тысяч рублей

16 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Гараж / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Неизвестные лица проникли в дом и гараж 50-летнего жителя Камня-на-Оби и обокрали его почти на 100 тысяч рублей, рассказали в МВД Алтайского края.

"Злоумышленники сорвали замки с его дома и гаража. У мужчины похитили: надувное кресло для лодки, чугунный казан, строительную тачку, двигатель для мотоблока, бензопилу, канистру с бензином, топор, электромангал, печное литье, банный котел", – говорится в сообщении.

Преступника задержали. Им оказался 26-летний неработающий рецидивист. Молодой похититель во всем признался. Часть похищенного он успел реализовать, вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 34-летний житель Бийска похитил у своего 73-летнего соседа охотничьи трофеи и инструменты почти на 80 тысяч рублей.