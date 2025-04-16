У жителя Камня-на-Оби украли все необходимое для отдыха на природе
Ущерб составил почти 100 тысяч рублей
16 апреля 2025, 12:50, ИА Амител
Неизвестные лица проникли в дом и гараж 50-летнего жителя Камня-на-Оби и обокрали его почти на 100 тысяч рублей, рассказали в МВД Алтайского края.
"Злоумышленники сорвали замки с его дома и гаража. У мужчины похитили: надувное кресло для лодки, чугунный казан, строительную тачку, двигатель для мотоблока, бензопилу, канистру с бензином, топор, электромангал, печное литье, банный котел", – говорится в сообщении.
Преступника задержали. Им оказался 26-летний неработающий рецидивист. Молодой похититель во всем признался. Часть похищенного он успел реализовать, вырученные деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 34-летний житель Бийска похитил у своего 73-летнего соседа охотничьи трофеи и инструменты почти на 80 тысяч рублей.
13:03:46 16-04-2025
"Им оказался 26-летний неработающий рецидивист."- джентельмен удачи.)))
13:12:38 16-04-2025
Гость (13:03:46 16-04-2025) "Им оказался 26-летний неработающий рецидивист."- джентельме... Идиот.
13:36:00 16-04-2025
печное литье, банный котел----самое необходимое для отдыха на природе...
21:09:11 16-04-2025
Ииииииигорь (13:36:00 16-04-2025) печное литье, банный котел----самое необходимое для отдыха н... тоже думаю как я раньше обходился. спрей от клещей, рюкзак, палатку и термос, думал, украли. бутылку кефира, полбатона...
13:47:17 16-04-2025
Перед первомаем прям!!! Посадить преступников!