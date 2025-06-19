У жителя Крыма арестовали машину, чтобы погасить долг алиментщика из Алтайского края
Должник на полуострове скрывался от приставов и там продал свой автомобиль местному жителю
19 июня 2025, 11:00, ИА Амител
Житель Алтайского края накопил внушительный долг по алиментам – 1,5 млн рублей – и пытался обмануть судебных приставов, в итоге подставил непричастного к своим проблемам человека, сообщает региональная ФССП.
"Арест банковских счетов, запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем и ограничение на выезд из страны не побудили должника погасить задолженность. Мужчина скрылся и сменил место жительства", – рассказали в ведомстве.
Судебные приставы выяснили, что должник и его автомобиль находятся в Крыму. Как оказалось, там он продал машину местному жителю без переоформления документов.
Новый владелец решил перепродать авто и разместил объявление в интернете. Судебный пристав под видом покупателя договорился о встрече для осмотра машины.
"На месте он составил акт описи (ареста) и изъятия автомобиля, объяснив продавцу, что транспортное средство будет реализовано в счет погашения долга прежнего владельца", – отметили в ФССП.
Ранее в Барнауле алиментщика заставили потратить "насыщенные дни" на благоустройство города.
11:08:08 19-06-2025
круто. и что - даже машенничества не припаяют?
14:51:17 19-06-2025
Musik (11:08:08 19-06-2025) круто. и что - даже машенничества не припаяют?... За мАшенничество статьи нет. Выдыхай.
15:15:59 19-06-2025
Гость (14:51:17 19-06-2025) За мАшенничество статьи нет. Выдыхай. ... о, да вы юризд!
11:12:13 19-06-2025
покупашка-то вообще трехвольтовый?
по вину на сайте гаи все аресты бьются, бесплатно
11:24:37 19-06-2025
о. я даже знаю кто продаван