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У жителя Крыма арестовали машину, чтобы погасить долг алиментщика из Алтайского края

Должник на полуострове скрывался от приставов и там продал свой автомобиль местному жителю

19 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Арест автомобиля / Фото: ГУ ФССП по Алтайского краю
Арест автомобиля / Фото: ГУ ФССП по Алтайского краю

Житель Алтайского края накопил внушительный долг по алиментам – 1,5 млн рублей – и пытался обмануть судебных приставов, в итоге подставил непричастного к своим проблемам человека, сообщает региональная ФССП.

"Арест банковских счетов, запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем и ограничение на выезд из страны не побудили должника погасить задолженность. Мужчина скрылся и сменил место жительства", – рассказали в ведомстве.

Судебные приставы выяснили, что должник и его автомобиль находятся в Крыму. Как оказалось, там он продал машину местному жителю без переоформления документов.

Новый владелец решил перепродать авто и разместил объявление в интернете. Судебный пристав под видом покупателя договорился о встрече для осмотра машины. 

"На месте он составил акт описи (ареста) и изъятия автомобиля, объяснив продавцу, что транспортное средство будет реализовано в счет погашения долга прежнего владельца", – отметили в ФССП.

Ранее в Барнауле алиментщика заставили потратить "насыщенные дни" на благоустройство города.

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Алименты Крым ФССП

Комментарии 5

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Musik

11:08:08 19-06-2025

круто. и что - даже машенничества не припаяют?

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Гость

14:51:17 19-06-2025

Musik (11:08:08 19-06-2025) круто. и что - даже машенничества не припаяют?... За мАшенничество статьи нет. Выдыхай.

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Musik

15:15:59 19-06-2025

Гость (14:51:17 19-06-2025) За мАшенничество статьи нет. Выдыхай. ... о, да вы юризд!

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Гость

11:12:13 19-06-2025

покупашка-то вообще трехвольтовый?
по вину на сайте гаи все аресты бьются, бесплатно

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Гость

11:24:37 19-06-2025

о. я даже знаю кто продаван

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