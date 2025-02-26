"Убьет вторичный рынок". Эксперт оценил идею запрета продавать авто без участия владельца
Автоэксперт в беседе с amic.ru отметил, что инициатива повысит нагрузку на ГАИ и снизит мобильность автомобильного рынка
26 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
Предложение о запрете продажи машин без участия владельца повысит нагрузку на Госавтоинспекцию и может уничтожить рынок вторичных авто, заявил amic.ru автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в Минцифры РФ и ГАИ письма, в которых просит запретить куплю-продажу автомобиля без участия собственника, сообщила "Парламентская газета". По его мнению, это позволит защитить российских граждан от мошенников (в качестве аналогии он привел подобные ограничения на сделки с недвижимостью), а также снизит число угонов автомобилей. Цивилев уверен, что "внедрение подобного механизма позволит повысить уровень защиты прав собственников ТС, упростить процесс запрета регистрационных действий, снизить нагрузку на отделы Госавтоинспекции".Шкуматов подчеркнул, что за все время, которое он занимается защитой прав автовладельцев, он ни разу не слышал историю, когда автомобиль был бы отчужден без воли собственника.
"В нынешней системе сложно представить ситуацию, когда новый владелец приходит в ГАИ ставить машину на учет, получает номера, там фиксируют его паспортные данные. А потом выясняется, что машина была, условно говоря, отжата у кого-то", – рассуждает собеседник.
Эксперт отметил, что инициатива, в случае законодательного одобрения, может привести не к уменьшению, а, напротив, к увеличению нагрузки на отделы Госавтоинспекции, у которых минимум вдвое увеличится число посетителей.
Кроме того, указал Шкуматов, владельцам авто станет крайне сложно продать машину через перекупщиков:
"Это очень важный сегмент рынка, который окажется под угрозой. Большая часть сделок станет просто невозможной. Нужно будет оформлять нотариальную доверенность, что отразится на стоимости. Аналогичная ситуация – с дистанционной продажей автомобилей, для чего тоже потребуется нотариальная доверенность. Угроза вторичному авторынку, дополнительная волокита и увеличение нагрузки на ГАИ – вот к чему приведет реализация такой инициативы", – подытожил собеседник.
12:44:39 26-02-2025
ага! мы уже видим как рынок порешал...! в любой сфере...
аферистов развелось! и на ровне с ними цены лезут, потому как каждому "участнику рынка", перекупу другими словами, нужно свою долю срубить!...
вот и "запереживал" за простого рабочего эксперд...
12:49:55 26-02-2025
перекупы зло! Честный продавец смело идёт в гаи. А волокиту легко уменьшить при желании.
15:53:14 26-02-2025
Гость (12:49:55 26-02-2025) перекупы зло! Честный продавец смело идёт в гаи. А волокиту ... Особенно если это малоподвижный пенсионер
12:57:24 26-02-2025
оформлять нотариальную доверенность, что отразится на стоимости.(
Прямо охренеть, как скажется!!!!
13:08:31 26-02-2025
Гость (12:57:24 26-02-2025) оформлять нотариальную доверенность, что отразится на стоимо... А изменит это что?
Если по доверенности можно будет без собственника.
13:04:56 26-02-2025
Запретите кредиты выдавать без участия
13:11:25 26-02-2025
Можно ещё техосмотр вернуть и заставить законодательно Жигули покупать.
Почему постоянно хотят , что-то ужесточить и запретить? Зачем трогать то , что работает?
Купить человеку из Бийска а Барнауле станет невозможно. Т.к запись через Госуслуги это только в телевизоре легко и быстро.
13:43:54 26-02-2025
Может перепуков хотят отправить в реальный сектор экономики? Завод там какой-нибудь
13:59:26 26-02-2025
все комментаторы правы, а эксперт не прав.
интересная ситуация.
00:14:08 27-02-2025
Гость (13:59:26 26-02-2025) все комментаторы правы, а эксперт не прав.интересная сит... этот олень шкуматов никакой не эксперт))) не модет он представить, как кто то в гаи приходит а там. ..)) таких кейсов миллион, люди у педокупов машины берут, а затем на учет не могут поставить угнанные авто))
02:15:10 27-02-2025
Перекупов давно пора отправить на свалку истории, развелось халявщиков. Даже не читаю объявления где не собственник, и все равно приезжаешь смотреть, а машина на ДКП - идите лесом перекупы.