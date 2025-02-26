"Убьет вторичный рынок". Эксперт оценил идею запрета продавать авто без участия владельца

Автоэксперт в беседе с amic.ru отметил, что инициатива повысит нагрузку на ГАИ и снизит мобильность автомобильного рынка

26 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Предложение о запрете продажи машин без участия владельца повысит нагрузку на Госавтоинспекцию и может уничтожить рынок вторичных авто, заявил amic.ru автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в Минцифры РФ и ГАИ письма, в которых просит запретить куплю-продажу автомобиля без участия собственника, сообщила "Парламентская газета". По его мнению, это позволит защитить российских граждан от мошенников (в качестве аналогии он привел подобные ограничения на сделки с недвижимостью), а также снизит число угонов автомобилей. Цивилев уверен, что "внедрение подобного механизма позволит повысить уровень защиты прав собственников ТС, упростить процесс запрета регистрационных действий, снизить нагрузку на отделы Госавтоинспекции".Шкуматов подчеркнул, что за все время, которое он занимается защитой прав автовладельцев, он ни разу не слышал историю, когда автомобиль был бы отчужден без воли собственника.

"В нынешней системе сложно представить ситуацию, когда новый владелец приходит в ГАИ ставить машину на учет, получает номера, там фиксируют его паспортные данные. А потом выясняется, что машина была, условно говоря, отжата у кого-то", – рассуждает собеседник.

Эксперт отметил, что инициатива, в случае законодательного одобрения, может привести не к уменьшению, а, напротив, к увеличению нагрузки на отделы Госавтоинспекции, у которых минимум вдвое увеличится число посетителей.

Кроме того, указал Шкуматов, владельцам авто станет крайне сложно продать машину через перекупщиков: