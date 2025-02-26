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"Убьет вторичный рынок". Эксперт оценил идею запрета продавать авто без участия владельца

Автоэксперт в беседе с amic.ru отметил, что инициатива повысит нагрузку на ГАИ и снизит мобильность автомобильного рынка

26 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Автомобиль / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Предложение о запрете продажи машин без участия владельца повысит нагрузку на Госавтоинспекцию и может уничтожить рынок вторичных авто, заявил amic.ru автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в Минцифры РФ и ГАИ письма, в которых просит запретить куплю-продажу автомобиля без участия собственника, сообщила "Парламентская газета". По его мнению, это позволит защитить российских граждан от мошенников (в качестве аналогии он привел подобные ограничения на сделки с недвижимостью), а также снизит число угонов автомобилей. Цивилев уверен, что "внедрение подобного механизма позволит повысить уровень защиты прав собственников ТС, упростить процесс запрета регистрационных действий, снизить нагрузку на отделы Госавтоинспекции".Шкуматов подчеркнул, что за все время, которое он занимается защитой прав автовладельцев, он ни разу не слышал историю, когда автомобиль был бы отчужден без воли собственника.

"В нынешней системе сложно представить ситуацию, когда новый владелец приходит в ГАИ ставить машину на учет, получает номера, там фиксируют его паспортные данные. А потом выясняется, что машина была, условно говоря, отжата у кого-то", – рассуждает собеседник.

Эксперт отметил, что инициатива, в случае законодательного одобрения, может привести не к уменьшению, а, напротив, к увеличению нагрузки на отделы Госавтоинспекции, у которых минимум вдвое увеличится число посетителей.

Кроме того, указал Шкуматов, владельцам авто станет крайне сложно продать машину через перекупщиков:

"Это очень важный сегмент рынка, который окажется под угрозой. Большая часть сделок станет просто невозможной. Нужно будет оформлять нотариальную доверенность, что отразится на стоимости. Аналогичная ситуация – с дистанционной продажей автомобилей, для чего тоже потребуется нотариальная доверенность. Угроза вторичному авторынку, дополнительная волокита и увеличение нагрузки на ГАИ – вот к чему приведет реализация такой инициативы", – подытожил собеседник.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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инициативы Авто Мнения экспертов

Комментарии 11

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Гость

12:44:39 26-02-2025

ага! мы уже видим как рынок порешал...! в любой сфере...
аферистов развелось! и на ровне с ними цены лезут, потому как каждому "участнику рынка", перекупу другими словами, нужно свою долю срубить!...
вот и "запереживал" за простого рабочего эксперд...

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Гость

12:49:55 26-02-2025

перекупы зло! Честный продавец смело идёт в гаи. А волокиту легко уменьшить при желании.

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Гость

15:53:14 26-02-2025

Гость (12:49:55 26-02-2025) перекупы зло! Честный продавец смело идёт в гаи. А волокиту ... Особенно если это малоподвижный пенсионер

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Гость

12:57:24 26-02-2025

оформлять нотариальную доверенность, что отразится на стоимости.(
Прямо охренеть, как скажется!!!!

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Гость

13:08:31 26-02-2025

Гость (12:57:24 26-02-2025) оформлять нотариальную доверенность, что отразится на стоимо... А изменит это что?
Если по доверенности можно будет без собственника.

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Гость

13:04:56 26-02-2025

Запретите кредиты выдавать без участия

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Гость

13:11:25 26-02-2025

Можно ещё техосмотр вернуть и заставить законодательно Жигули покупать.
Почему постоянно хотят , что-то ужесточить и запретить? Зачем трогать то , что работает?
Купить человеку из Бийска а Барнауле станет невозможно. Т.к запись через Госуслуги это только в телевизоре легко и быстро.

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Гость

13:43:54 26-02-2025

Может перепуков хотят отправить в реальный сектор экономики? Завод там какой-нибудь

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Гость

13:59:26 26-02-2025

все комментаторы правы, а эксперт не прав.
интересная ситуация.

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Гость

00:14:08 27-02-2025

Гость (13:59:26 26-02-2025) все комментаторы правы, а эксперт не прав.интересная сит... этот олень шкуматов никакой не эксперт))) не модет он представить, как кто то в гаи приходит а там. ..)) таких кейсов миллион, люди у педокупов машины берут, а затем на учет не могут поставить угнанные авто))

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Гость

02:15:10 27-02-2025

Перекупов давно пора отправить на свалку истории, развелось халявщиков. Даже не читаю объявления где не собственник, и все равно приезжаешь смотреть, а машина на ДКП - идите лесом перекупы.

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