Владельцы каких автомобилей обязаны пройти техосмотр в 2025 году?
В начале года было много новостей об изменении правил техосмотра. Рассказываем, как все обстоит на самом деле
20 февраля 2025, 08:14, ИА Амител
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В январе и феврале многие СМИ писали о грядущих изменениях в правилах прохождения техосмотра для владельцев автомобилей. Часть из них оказалась фейком. При этом некоторые автолюбители до сих пор не понимают, нужно ли им проходить эту процедуру.
О том, кому в 2025 году обязательно нужно пройти техосмотр, – в материале amic.ru.
1
Обязательно ли проходить техосмотр в России в 2025 году?
Далеко не всем. Ранее регулярное прохождение ТО было обязательным для всех владельцев машин: без диагностической карты просто не оформляли полис ОСАГО. Однако уже в течение нескольких лет действуют новые правила, по которым страховку можно оформить и без техосмотра.
При этом регулярное прохождение ТО осталось обязательным лишь для нескольких категорий авто. О том, кто именно должен получать диагностическую карту, смотрите в карточках ниже.
2
Такси и общественный транспорт
Автомобили, которые используются в коммерческих или служебных целях, обязаны регулярно проходить техосмотр. Это и такси, и пассажирский транспорт, и грузовые авто.
3
Автомобили с измененной конструкцией
Любые изменения, внесенные в конструкцию авто, должны быть отражены в диагностической карте. Так что водители, которые "тюнингуют" свои авто, обязаны проходить ТО.
К таким изменениям, например, относятся установка газобаллонного оборудования, замена двигателя или установка различных элементов.
4
Машина, на которой собираются выехать за рубеж
Речь идет не обо всех странах. Если законом государства, куда вы отправляетесь, запрещено ездить без диагностической карты, то перед выездом за границу придется пройти техосмотр.
5
Автомобили старше четырех лет при смене владельца
При первичной регистрации автомобиля старше четырех лет новым владельцам также нужно пройти процедуру техосмотра.
При этом возраст автомобиля считается не с точной даты ввода в эксплуатацию, а с года выпуска. В 2025-м при смене владельца ТО обязательно для машин, произведенных до 2021 года включительно.
6
Нужно ли проходить техосмотр для прицепа?
Если масса прицепа не превышает 3,5 тонны, техосмотр проходить не обязательно.
7
Какой штраф за отсутствие техосмотра?
Если автомобиль попадает под требования об обязательном прохождении ТО, но владелец не сделал этого, его могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей.
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