В начале года было много новостей об изменении правил техосмотра. Рассказываем, как все обстоит на самом деле

20 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

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В январе и феврале многие СМИ писали о грядущих изменениях в правилах прохождения техосмотра для владельцев автомобилей. Часть из них оказалась фейком. При этом некоторые автолюбители до сих пор не понимают, нужно ли им проходить эту процедуру.

О том, кому в 2025 году обязательно нужно пройти техосмотр, – в материале amic.ru.

1 Обязательно ли проходить техосмотр в России в 2025 году? Далеко не всем. Ранее регулярное прохождение ТО было обязательным для всех владельцев машин: без диагностической карты просто не оформляли полис ОСАГО. Однако уже в течение нескольких лет действуют новые правила, по которым страховку можно оформить и без техосмотра. При этом регулярное прохождение ТО осталось обязательным лишь для нескольких категорий авто. О том, кто именно должен получать диагностическую карту, смотрите в карточках ниже.

2 Такси и общественный транспорт Автомобили, которые используются в коммерческих или служебных целях, обязаны регулярно проходить техосмотр. Это и такси, и пассажирский транспорт, и грузовые авто.

3 Автомобили с измененной конструкцией Любые изменения, внесенные в конструкцию авто, должны быть отражены в диагностической карте. Так что водители, которые "тюнингуют" свои авто, обязаны проходить ТО. К таким изменениям, например, относятся установка газобаллонного оборудования, замена двигателя или установка различных элементов.

4 Машина, на которой собираются выехать за рубеж Речь идет не обо всех странах. Если законом государства, куда вы отправляетесь, запрещено ездить без диагностической карты, то перед выездом за границу придется пройти техосмотр.

5 Автомобили старше четырех лет при смене владельца При первичной регистрации автомобиля старше четырех лет новым владельцам также нужно пройти процедуру техосмотра. При этом возраст автомобиля считается не с точной даты ввода в эксплуатацию, а с года выпуска. В 2025-м при смене владельца ТО обязательно для машин, произведенных до 2021 года включительно.

6 Нужно ли проходить техосмотр для прицепа? Если масса прицепа не превышает 3,5 тонны, техосмотр проходить не обязательно.