Убивший сыновей сибиряк ранее угрожал им и избивал жену
В органах профилактики знали о проблемах в семье, но сняли мужчину с учета
26 сентября 2023, 15:31, ИА Амител
Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
Напомним, трагедия произошла вечером 24 сентября в рабочем поселке Любино. Местный житель после ссоры с настаивавшей на разводе супругой застрелил из ружья 27-летнего шурина и двух сыновей трех и пяти лет, а затем покончил с собой. 30-летняя жена при этом смогла убежать, прихватив двух других детей – одного года и семи лет.
Как вскоре рассказала женщина, мужчина неоднократно избивал ее на почве ревности, в связи с чем она хотела с ним развестись. Также правоохранители установили, что еще в июле 2021 года злоумышленник уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей, которого после ссоры с супругой увозил в лес, где угрожал ему ружьем и расправой.
За это его привлекали к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Однако сотрудники органов системы профилактики не приняли необходимых дополнительных мер, а в сентябре 2022 года и вовсе сняли злоумышленника с учета за примерное поведение, вернув изъятое ружье и разрешительные на него документы.
В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Сейчас они устанавливают виновных и прочие обстоятельства случившегося.
15:38:13 26-09-2023
Он её избивал, а она ему рожала?! Это как с Валерией?
16:36:51 26-09-2023
Гость (15:38:13 26-09-2023) Он её избивал, а она ему рожала?! Это как с Валерией?... рожала-то наверное не от него.
16:03:53 26-09-2023
как можно жить, да еще и рожать каждые два года от таких идиотов?! женщины!
16:38:33 26-09-2023
Гость (16:03:53 26-09-2023) как можно жить, да еще и рожать каждые два года от таких иди... ну да. надо чтоб каждый год.
16:13:04 26-09-2023
Так "семейные ценности" выглядят в жизни. Жена не имеет возможности оградить себя от мужа.
16:22:43 26-09-2023
За угрозы ружьём своему ребенку дали административку, что не так с нашим государством, почему здесь ничего не стоит человеческая жизнь, а жизнь ребенка ещё меньше, забирать детей надо было ещё тогда, а его садить за это, дети были бы живы.
07:43:51 27-09-2023
вернув изъятое ружье --- сейчас чтобы ружье получить кучу справок принести, включая анализ мочи на наркотики