Убивший сыновей сибиряк ранее угрожал им и избивал жену

В органах профилактики знали о проблемах в семье, но сняли мужчину с учета

26 сентября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

Напомним, трагедия произошла вечером 24 сентября в рабочем поселке Любино. Местный житель после ссоры с настаивавшей на разводе супругой застрелил из ружья 27-летнего шурина и двух сыновей трех и пяти лет, а затем покончил с собой. 30-летняя жена при этом смогла убежать, прихватив двух других детей – одного года и семи лет.

Как вскоре рассказала женщина, мужчина неоднократно избивал ее на почве ревности, в связи с чем она хотела с ним развестись. Также правоохранители установили, что еще в июле 2021 года злоумышленник уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей, которого после ссоры с супругой увозил в лес, где угрожал ему ружьем и расправой.

За это его привлекали к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Однако сотрудники органов системы профилактики не приняли необходимых дополнительных мер, а в сентябре 2022 года и вовсе сняли злоумышленника с учета за примерное поведение, вернув изъятое ружье и разрешительные на него документы.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Сейчас они устанавливают виновных и прочие обстоятельства случившегося.