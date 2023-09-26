НОВОСТИПроисшествия

Убивший сыновей сибиряк ранее угрожал им и избивал жену

В органах профилактики знали о проблемах в семье, но сняли мужчину с учета

26 сентября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

Напомним, трагедия произошла вечером 24 сентября в рабочем поселке Любино. Местный житель после ссоры с настаивавшей на разводе супругой застрелил из ружья 27-летнего шурина и двух сыновей трех и пяти лет, а затем покончил с собой. 30-летняя жена при этом смогла убежать, прихватив двух других детей – одного года и семи лет.

Как вскоре рассказала женщина, мужчина неоднократно избивал ее на почве ревности, в связи с чем она хотела с ним развестись. Также правоохранители установили, что еще в июле 2021 года злоумышленник уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей, которого после ссоры с супругой увозил в лес, где угрожал ему ружьем и расправой.

За это его привлекали к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Однако сотрудники органов системы профилактики не приняли необходимых дополнительных мер, а в сентябре 2022 года и вовсе сняли злоумышленника с учета за примерное поведение, вернув изъятое ружье и разрешительные на него документы.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Сейчас они устанавливают виновных и прочие обстоятельства случившегося.

Происшествия омская область

Комментарии 7

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Гость

15:38:13 26-09-2023

Он её избивал, а она ему рожала?! Это как с Валерией?

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прохожий

16:36:51 26-09-2023

Гость (15:38:13 26-09-2023) Он её избивал, а она ему рожала?! Это как с Валерией?... рожала-то наверное не от него.

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Гость

16:03:53 26-09-2023

как можно жить, да еще и рожать каждые два года от таких идиотов?! женщины!

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прохожий

16:38:33 26-09-2023

Гость (16:03:53 26-09-2023) как можно жить, да еще и рожать каждые два года от таких иди... ну да. надо чтоб каждый год.

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Гость

16:13:04 26-09-2023

Так "семейные ценности" выглядят в жизни. Жена не имеет возможности оградить себя от мужа.

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Гость

16:22:43 26-09-2023

За угрозы ружьём своему ребенку дали административку, что не так с нашим государством, почему здесь ничего не стоит человеческая жизнь, а жизнь ребенка ещё меньше, забирать детей надо было ещё тогда, а его садить за это, дети были бы живы.

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Гость

07:43:51 27-09-2023

вернув изъятое ружье --- сейчас чтобы ружье получить кучу справок принести, включая анализ мочи на наркотики

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