Убийце свадебного ведущего в Бийске дали 10 лет колонии
Павел Маликов намерен обжаловать приговор
16 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Обвиняемого в убийстве свадебного ведущего у кафе "Айсберг" в Бийске приговорили к десяти годам колонии строгого режима, пишет "БР" со ссылкой на НТВ.
Конфликт случился ночью 17 июля 2023 года. 21-летний Павел Маликов дважды ударил по голове известного в городе свадебного ведущего и организатора мероприятий, 29-летнего Вадима Кутузова. Последствия драки оказались смертельными: мужчина упал на асфальт и скончался от черепно-мозговой травмы.
Проживающие возле "Айсберга" бийчане после инцидента утверждали, что ссоры и драки у "Айсберга" подвыпившие люди устраивают регулярно. Тот же Маликов за год до этого ударил возле кафе подростка ножом и получил впоследствии условное наказание.
Суд учел это обстоятельство и дал ему десять лет колонии строгого режима. Осужденный выразил намерение обжаловать приговор.
09:50:51 16-02-2024
Обжаловать он намерен. В некоторых цивилизованных странах люди на условке в подобной ситуации получили бы лет 30+
11:51:51 16-02-2024
Маликов, порезавший подростка годом ранее, намерен обжаловать приговор? сильно. в любимых местными либерастами США, его вы уже помыли перед тем, как посадить на электрический стул, чтобы своим телом не пачкал казенные мебеля.
16:22:38 16-02-2024
10 лет как-то мягковато для такого субъекта. Надеюсь на апелляции добавят пяток лет.
14:37:14 17-02-2024
интересно а кто папа этого мажорчика? что ему поножовщина сошла с рук, если он такое исполняет не впервые. ишь упырь не доволен что десятку дали, а чем ты чучело думало когда человека убивало. сыкотно то на зону ехать? ну если папашка не вмешается своим баблишком, то мажорчик не соскочит а если со скочит то бумеранг всегда возвращается к тому кто его бросает. Нарвется на идейного для которого кровь за кровь как кредо дороже всего.