Убийце свадебного ведущего в Бийске дали 10 лет колонии

Павел Маликов намерен обжаловать приговор

16 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Кадр с места убийства Вадима Кутузова / СУ СКР по Алтайскому краю

Обвиняемого в убийстве свадебного ведущего у кафе "Айсберг" в Бийске приговорили к десяти годам колонии строгого режима, пишет "БР" со ссылкой на НТВ.

Конфликт случился ночью 17 июля 2023 года. 21-летний Павел Маликов дважды ударил по голове известного в городе свадебного ведущего и организатора мероприятий, 29-летнего Вадима Кутузова. Последствия драки оказались смертельными: мужчина упал на асфальт и скончался от черепно-мозговой травмы.

Проживающие возле "Айсберга" бийчане после инцидента утверждали, что ссоры и драки у "Айсберга" подвыпившие люди устраивают регулярно. Тот же Маликов за год до этого ударил возле кафе подростка ножом и получил впоследствии условное наказание.

Суд учел это обстоятельство и дал ему десять лет колонии строгого режима. Осужденный выразил намерение обжаловать приговор.