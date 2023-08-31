Убрали бы ненужных чиновников. Булаев о транспорте, укрупнении сел на Алтае и власти

Нам нужна удочка, чтобы мы всегда были сыты, считает кандидат в губернаторы Алтайского края

31 августа 2023, 09:45, ИА Амител

Как сократить чиновников, зачем все-таки объединять два Алтая, укрупнять села и каким образом решить транспортную проблему в регионе? Об этом и не только в "Переговорке" на amic.ru рассказал кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат АКЗС и координатор регионального отделения партии ЛДПР Сергей Булаев. Также поговорили про ливневки, недостроенные музеи и многое другое. Решить проблемные вопросы можно, уверен кандидат в губернаторы. А для этого важно быть пробивным.

Кто в "Переговорке"



Сергей Булаев, кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат АКЗС, координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР. Родился 7 января 1989 года в Барнауле. В 2011 году окончил АлтГУ по специальности "антикризисное управление". В 2015-м получил второе высшее образование в Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса по специальности "организация правового обеспечения".



Работал менеджером в страховой компании "МАКС", затем менеджером по продажам в "СтройЦентре". В 2020 году стал гендиректором компании "РСК".Немного раньше, в 2018-м, возглавлял Железнодорожное первичное отделение ЛДПР в Барнауле. В 2019-2020 годах был помощником депутата Госдумы Елены Строковой. В 2021-м стал заместителем координатора, а с 2022-го — координатором алтайского отделения ЛДПР.

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Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2" ), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905.Заказчик: Кандидат на должность Губернатора Алтайского края Булаев Сергей Сергеевич. Тираж 1 экз. Дата изготовления 28.08.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Алтайского края Булаева Сергея Сергеевича.



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