Участникам СВО дадут возможность получить "гектар"
Программа "Гектар" позволяет гражданам бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке и в Арктике для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или запуска бизнеса
24 сентября 2026, 13:30, ИА Амител
Минвостокразвития совместно с программой "Дальневосточный гектар" начнет работу над особым проектом для участников СВО, сообщил глава департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк. Об этом пишет РИА Новости.
24 сентября во Владивостоке стартовали всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО.
"Мы будем сейчас разрабатывать специальную программу для участников специальной военной операции в связке с «Дальневосточным гектаром»: получить землю, построить дом, заниматься своим собственным делом: причем заниматься вместе, сообща и используя меры поддержки, которые мы для этого специально разработаем", — сказал Смоляк.
Программа "Гектар", инициированная Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики России, реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока. В ее рамках граждане могут бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Арктической зоне для строительства жилья, сельскохозяйственной деятельности или создания собственного бизнеса.
Ранее россиянам рассказали, как бесплатно получить дачу или участок земли.
13:40:33 24-09-2026
бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Арктической зоне,а че не на луне или где то на марсе?
13:57:21 24-09-2026
Гость (13:40:33 24-09-2026) бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Аркти...
*Голосом Романа Карцева из сценки про раков*
Можно получить 0,02 сотки рядом с домом, а можно 1 гектар, но далеко от дома.
14:11:54 24-09-2026
а вы зря ерничаете, вчера на заседании с министрами Путин задавал вопрос, как идет процесс переноса крупных российских компаний из европейской части в Сибирь и далее. Причем, переноса именно производственных процессов, а не просто регистрация бизнеса.
К Арктике сейчас тоже повышенный интерес, причем, не только России, но США свою лапу туда тянут. На Гренландию замахиваются - ресурсный клондайк
Так что у Арктики и Дальнего Востока хорошие перспективы, я бы гектар там взял, пусть будет)
14:26:07 24-09-2026
гость (14:11:54 24-09-2026) а вы зря ерничаете, вчера на заседании с министрами Путин за...
Ну, не знаю что там вы и президент имеете в виду, а я на днях разговаривала с знакомым участником СВО. Так вот, он как минимум считает что заслужил получить всё здесь дома: квартиру, машину, льготы и работать больше не собирается. Как максимум хочет всё получить в московском регионе и ни в Арктику, ни на ДВ не собирается.
18:13:42 24-09-2026
Гость (14:26:07 24-09-2026) Ну, не знаю что там вы и президент имеете в виду, а я на... Хотеть и получить как бы не одно и то же.
18:12:34 24-09-2026
гость (14:11:54 24-09-2026) а вы зря ерничаете, вчера на заседании с министрами Путин за... Просто "пусть будет" не проканает надо что-то делать на нем))
19:23:13 24-09-2026
Понятное желание - сбагрить героев подальше в глухомань. Почему не в Сочи, Краснодаре, не в Москве?
20:40:08 24-09-2026
Гость (19:23:13 24-09-2026) Понятное желание - сбагрить героев подальше в глухомань. Поч...
Там нет "бесхозной" земли...
33/09/2026
У семьи "золотой" судьи Хахалевой конфисковали земли площадью 2,5 тысячи гектаров, что превышает площадь Парижа