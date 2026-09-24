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Участникам СВО дадут возможность получить "гектар"

Программа "Гектар" позволяет гражданам бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке и в Арктике для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или запуска бизнеса

24 сентября 2026, 13:30, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Участок земли / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минвостокразвития совместно с программой "Дальневосточный гектар" начнет работу над особым проектом для участников СВО, сообщил глава департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк. Об этом пишет РИА Новости.

24 сентября во Владивостоке стартовали всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО.

"Мы будем сейчас разрабатывать специальную программу для участников специальной военной операции в связке с «Дальневосточным гектаром»: получить землю, построить дом, заниматься своим собственным делом: причем заниматься вместе, сообща и используя меры поддержки, которые мы для этого специально разработаем", — сказал Смоляк.

Программа "Гектар", инициированная Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики России, реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока. В ее рамках граждане могут бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Арктической зоне для строительства жилья, сельскохозяйственной деятельности или создания собственного бизнеса.

Ранее россиянам рассказали, как бесплатно получить дачу или участок земли.

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Госдуме напомнили, какие категории граждан могут получить землю бесплатно

В первую очередь это многодетные семьи — при условии, что все члены семьи — граждане РФ и состоят на учете как нуждающиеся в жилье
НОВОСТИНедвижимость

недвижимость земельный вопрос
       

Комментарии 8

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Гость

13:40:33 24-09-2026

бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Арктической зоне,а че не на луне или где то на марсе?

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Гость

13:57:21 24-09-2026

Гость (13:40:33 24-09-2026) бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Аркти...
*Голосом Романа Карцева из сценки про раков*
Можно получить 0,02 сотки рядом с домом, а можно 1 гектар, но далеко от дома.

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гость

14:11:54 24-09-2026

а вы зря ерничаете, вчера на заседании с министрами Путин задавал вопрос, как идет процесс переноса крупных российских компаний из европейской части в Сибирь и далее. Причем, переноса именно производственных процессов, а не просто регистрация бизнеса.

К Арктике сейчас тоже повышенный интерес, причем, не только России, но США свою лапу туда тянут. На Гренландию замахиваются - ресурсный клондайк

Так что у Арктики и Дальнего Востока хорошие перспективы, я бы гектар там взял, пусть будет)

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Гость

14:26:07 24-09-2026

гость (14:11:54 24-09-2026) а вы зря ерничаете, вчера на заседании с министрами Путин за...
Ну, не знаю что там вы и президент имеете в виду, а я на днях разговаривала с знакомым участником СВО. Так вот, он как минимум считает что заслужил получить всё здесь дома: квартиру, машину, льготы и работать больше не собирается. Как максимум хочет всё получить в московском регионе и ни в Арктику, ни на ДВ не собирается.

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гость

18:13:42 24-09-2026

Гость (14:26:07 24-09-2026) Ну, не знаю что там вы и президент имеете в виду, а я на... Хотеть и получить как бы не одно и то же.

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гость

18:12:34 24-09-2026

гость (14:11:54 24-09-2026) а вы зря ерничаете, вчера на заседании с министрами Путин за... Просто "пусть будет" не проканает надо что-то делать на нем))

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Гость

19:23:13 24-09-2026

Понятное желание - сбагрить героев подальше в глухомань. Почему не в Сочи, Краснодаре, не в Москве?

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Гость

20:40:08 24-09-2026

Гость (19:23:13 24-09-2026) Понятное желание - сбагрить героев подальше в глухомань. Поч...
Там нет "бесхозной" земли...

33/09/2026
У семьи "золотой" судьи Хахалевой конфисковали земли площадью 2,5 тысячи гектаров, что превышает площадь Парижа

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