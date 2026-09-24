Программа "Гектар" позволяет гражданам бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке и в Арктике для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или запуска бизнеса

24 сентября 2026, 13:30, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минвостокразвития совместно с программой "Дальневосточный гектар" начнет работу над особым проектом для участников СВО, сообщил глава департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк. Об этом пишет РИА Новости.

24 сентября во Владивостоке стартовали всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО.

"Мы будем сейчас разрабатывать специальную программу для участников специальной военной операции в связке с «Дальневосточным гектаром»: получить землю, построить дом, заниматься своим собственным делом: причем заниматься вместе, сообща и используя меры поддержки, которые мы для этого специально разработаем", — сказал Смоляк.

Программа "Гектар", инициированная Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики России, реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока. В ее рамках граждане могут бесплатно получить надел земли на Дальнем Востоке и в Арктической зоне для строительства жилья, сельскохозяйственной деятельности или создания собственного бизнеса.

Ранее россиянам рассказали, как бесплатно получить дачу или участок земли.