НОВОСТИНедвижимость

В Госдуме напомнили, какие категории граждан могут получить землю бесплатно

В первую очередь это многодетные семьи — при условии, что все члены семьи — граждане РФ и состоят на учете как нуждающиеся в жилье

31 июля 2026, 14:10, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Многодетные семьи, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини имеют право на бесплатное получение земельного участка, сообщил в комментарии "Газете.ru" депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Это не только многодетные семьи с тремя и более детьми, имеющие право на участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С этого года многие регионы ввели для них альтернативу: вместо земли многодетная семья может получить единовременную денежную выплату, но при условии нуждаемости семьи в жилье. Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости», — пояснил парламентарий.

Кроме того, согласно федеральному законодательству, право на бесплатный земельный участок имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини.

КПРФ выступает за расширение этого перечня. Куринный напомнил, что партия предлагала бесплатно передавать выморочные земельные участки и жилые дома в сельской местности участникам специальной военной операции.

Парламентарий также отметил, что все больше регионов предоставляют землю бесплатно молодым специалистам, переезжающим в сельскую местность, детям-сиротам, ветеранам боевых действий, инвалидам I и II групп, а также гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и потерявшим единственное жилье.

«Отдельная история — земля для участников программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар в Арктике". Получить ее может любой человек, но в течение первых двух лет после этого нужно подать уведомление о выборе вида или видов разрешенного использования: строить дом, вести сельское хозяйство. То есть земля должна использоваться», — добавил он.

Если гражданин построил дом на арендованной земле, он может выкупить участок за символическую плату — небольшой процент от кадастровой стоимости — после регистрации права собственности.

Владельцы участков также имеют право бесплатно увеличить их площадь, но только за счет государственных или муниципальных земель, не ограниченных в обороте, заключил Куринный.

земельный вопрос участок
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:54:16 31-07-2026

Почему край не даёт землю ветеранам боевых действий? Писали же про единый стандарт.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:53 31-07-2026

Гость (15:54:16 31-07-2026) Почему край не даёт землю ветеранам боевых действий? Писали ... писать надо по инстанциям и в суд подавать. Это явное нарушение закона

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:55 31-07-2026

Гость (16:27:53 31-07-2026) писать надо по инстанциям и в суд подавать. Это явное наруше... В чем нарушение? Ветеранам сво с орденом дают, а аетеранам других войн нет. Это региональная мера.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:57 31-07-2026

Многодетные семьи в Барнауле не могут получить земельные учатки, поскольку очередь не двигается! Уже 10 лет стоим и на 15 человек продвинулись, а ведь по списку за 400 человек, к пенсии своей ребенок может и получит, и никаких вариантов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:33 01-08-2026

Бесплатно, только сыр в мышеловке.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров