В Госдуме напомнили, какие категории граждан могут получить землю бесплатно
В первую очередь это многодетные семьи — при условии, что все члены семьи — граждане РФ и состоят на учете как нуждающиеся в жилье
31 июля 2026, 14:10, ИА Амител
Многодетные семьи, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини имеют право на бесплатное получение земельного участка, сообщил в комментарии "Газете.ru" депутат Госдумы Алексей Куринный.
«Это не только многодетные семьи с тремя и более детьми, имеющие право на участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С этого года многие регионы ввели для них альтернативу: вместо земли многодетная семья может получить единовременную денежную выплату, но при условии нуждаемости семьи в жилье. Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости», — пояснил парламентарий.
Кроме того, согласно федеральному законодательству, право на бесплатный земельный участок имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини.
КПРФ выступает за расширение этого перечня. Куринный напомнил, что партия предлагала бесплатно передавать выморочные земельные участки и жилые дома в сельской местности участникам специальной военной операции.
Парламентарий также отметил, что все больше регионов предоставляют землю бесплатно молодым специалистам, переезжающим в сельскую местность, детям-сиротам, ветеранам боевых действий, инвалидам I и II групп, а также гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и потерявшим единственное жилье.
«Отдельная история — земля для участников программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар в Арктике". Получить ее может любой человек, но в течение первых двух лет после этого нужно подать уведомление о выборе вида или видов разрешенного использования: строить дом, вести сельское хозяйство. То есть земля должна использоваться», — добавил он.
Если гражданин построил дом на арендованной земле, он может выкупить участок за символическую плату — небольшой процент от кадастровой стоимости — после регистрации права собственности.
Владельцы участков также имеют право бесплатно увеличить их площадь, но только за счет государственных или муниципальных земель, не ограниченных в обороте, заключил Куринный.
15:54:16 31-07-2026
Почему край не даёт землю ветеранам боевых действий? Писали же про единый стандарт.
16:27:53 31-07-2026
Гость (15:54:16 31-07-2026) Почему край не даёт землю ветеранам боевых действий? Писали ... писать надо по инстанциям и в суд подавать. Это явное нарушение закона
19:02:55 31-07-2026
Гость (16:27:53 31-07-2026) писать надо по инстанциям и в суд подавать. Это явное наруше... В чем нарушение? Ветеранам сво с орденом дают, а аетеранам других войн нет. Это региональная мера.
16:16:57 31-07-2026
Многодетные семьи в Барнауле не могут получить земельные учатки, поскольку очередь не двигается! Уже 10 лет стоим и на 15 человек продвинулись, а ведь по списку за 400 человек, к пенсии своей ребенок может и получит, и никаких вариантов.
15:55:33 01-08-2026
Бесплатно, только сыр в мышеловке.