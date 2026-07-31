В первую очередь это многодетные семьи — при условии, что все члены семьи — граждане РФ и состоят на учете как нуждающиеся в жилье

31 июля 2026, 14:10, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Многодетные семьи, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини имеют право на бесплатное получение земельного участка, сообщил в комментарии "Газете.ru" депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Это не только многодетные семьи с тремя и более детьми, имеющие право на участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С этого года многие регионы ввели для них альтернативу: вместо земли многодетная семья может получить единовременную денежную выплату, но при условии нуждаемости семьи в жилье. Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости», — пояснил парламентарий.

Кроме того, согласно федеральному законодательству, право на бесплатный земельный участок имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини.

КПРФ выступает за расширение этого перечня. Куринный напомнил, что партия предлагала бесплатно передавать выморочные земельные участки и жилые дома в сельской местности участникам специальной военной операции.

Парламентарий также отметил, что все больше регионов предоставляют землю бесплатно молодым специалистам, переезжающим в сельскую местность, детям-сиротам, ветеранам боевых действий, инвалидам I и II групп, а также гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и потерявшим единственное жилье.

«Отдельная история — земля для участников программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар в Арктике". Получить ее может любой человек, но в течение первых двух лет после этого нужно подать уведомление о выборе вида или видов разрешенного использования: строить дом, вести сельское хозяйство. То есть земля должна использоваться», — добавил он.

Если гражданин построил дом на арендованной земле, он может выкупить участок за символическую плату — небольшой процент от кадастровой стоимости — после регистрации права собственности.

Владельцы участков также имеют право бесплатно увеличить их площадь, но только за счет государственных или муниципальных земель, не ограниченных в обороте, заключил Куринный.