Инициативу Госдумы вытеснить алкомаркеты из жилых домов прокомментировали предприниматели

Пока непонятно, как будет работать механизм и что делать легальному бизнесу

30 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алкомаркеты могут вытеснить из жилой застройки. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, с инициативой выступили депутаты сразу всех думских партий. Магазинам, выручка которых более чем на половину состоит из доходов от продажи алкоголя, предложено или съехать в другое место, или уменьшить эту долю за счет расширения ассортимента. Как именно может работать такая схема – участники рынка пока не понимают.

В частности, авторы законопроекта предложили ввести в оборот само понятие "алкомаркет". К ним хотят отнести торговые точки, в которых больше половины квартальной выручки приходится на продажу алкоголя. Такие магазины парламентарии предлагают размещать как минимум в 100 метрах от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов. С учетом плотности застройки, в некоторых районах таких локаций просто не существует. Альтернатива – расширять ассортимент. Но не ясно, за счет каких площадей, отметил управляющий партнер юридической фирмы "Алкогольное право" Дмитрий Терентьев

"Сложно будет легальному бизнесу, потому что все свободные площади сейчас в основном – это первые этажи жилых домов, отдельных помещений или зданий не строится. Куда уехать или переехать легальному бизнесу, который уже есть, непонятно", — сказал он.

Кроме того, под действие закона могут попасть не только классические алкомаркеты известных сетей, но и обычные магазинчики формата "у дома". Тогда за хлебом, помидорами или мылом россиянам придется идти не в соседний подъезд, а в отдельный большой сетевой магазин. В магазинах у дома алкоголь стоит дороже, чем в сетевой рознице — возможно, у кого-то именно он дает 50% и выручки. Отдельный вопрос – как эту долю считать?

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов согласился с тем, что вопросов к тому, как это будет работать на практике – больше, чем ответов.

"Сложно администрируемая норма будет, и с точки зрения обновления данных, и по выручке, и когда она будет пограничной. Мне кажется, что могут возникнуть моменты с манипуляцией отчётностью, в том числе с занижением", — отметил эксперт.

В пояснительной записке к законопроекту указано — меры позволят снизить потребление алкоголя в стране. В качестве положительного примера приводится Вологодская область, где "полусухой закон" снизил смертность от употребления спиртного на 29%.

При этом эксперты каждый раз говорят: сужая границы для легальной розницы, власти провоцируют переход этого бизнеса в тень. Впрочем, источник СМИ в одноименной фракции заявил: документ требует изучения, а инициативы такого характера должны быть тщательно проработаны.