Инициативу Госдумы вытеснить алкомаркеты из жилых домов прокомментировали предприниматели
Пока непонятно, как будет работать механизм и что делать легальному бизнесу
30 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Алкомаркеты могут вытеснить из жилой застройки. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, с инициативой выступили депутаты сразу всех думских партий. Магазинам, выручка которых более чем на половину состоит из доходов от продажи алкоголя, предложено или съехать в другое место, или уменьшить эту долю за счет расширения ассортимента. Как именно может работать такая схема – участники рынка пока не понимают.
В частности, авторы законопроекта предложили ввести в оборот само понятие "алкомаркет". К ним хотят отнести торговые точки, в которых больше половины квартальной выручки приходится на продажу алкоголя. Такие магазины парламентарии предлагают размещать как минимум в 100 метрах от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов. С учетом плотности застройки, в некоторых районах таких локаций просто не существует. Альтернатива – расширять ассортимент. Но не ясно, за счет каких площадей, отметил управляющий партнер юридической фирмы "Алкогольное право" Дмитрий Терентьев
"Сложно будет легальному бизнесу, потому что все свободные площади сейчас в основном – это первые этажи жилых домов, отдельных помещений или зданий не строится. Куда уехать или переехать легальному бизнесу, который уже есть, непонятно", — сказал он.
Кроме того, под действие закона могут попасть не только классические алкомаркеты известных сетей, но и обычные магазинчики формата "у дома". Тогда за хлебом, помидорами или мылом россиянам придется идти не в соседний подъезд, а в отдельный большой сетевой магазин. В магазинах у дома алкоголь стоит дороже, чем в сетевой рознице — возможно, у кого-то именно он дает 50% и выручки. Отдельный вопрос – как эту долю считать?
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов согласился с тем, что вопросов к тому, как это будет работать на практике – больше, чем ответов.
"Сложно администрируемая норма будет, и с точки зрения обновления данных, и по выручке, и когда она будет пограничной. Мне кажется, что могут возникнуть моменты с манипуляцией отчётностью, в том числе с занижением", — отметил эксперт.
В пояснительной записке к законопроекту указано — меры позволят снизить потребление алкоголя в стране. В качестве положительного примера приводится Вологодская область, где "полусухой закон" снизил смертность от употребления спиртного на 29%.
При этом эксперты каждый раз говорят: сужая границы для легальной розницы, власти провоцируют переход этого бизнеса в тень. Впрочем, источник СМИ в одноименной фракции заявил: документ требует изучения, а инициативы такого характера должны быть тщательно проработаны.
09:18:38 30-06-2025
Трата времени и все в пустую .
Вы лучше узнайте каков доход магазинов от продажи алкоголя (кроме пива) - мизер.
09:53:19 30-06-2025
гость (09:18:38 30-06-2025) Трата времени и все в пустую .Вы лучше узнайте каков дох... Доход примерно 100%
Работал на "алкашке" известной алтайской сети.
Например , закупка - 700р, на полках - 1500р. Прибыль перекупа в 2-4 раза больше, чем у производителя.
09:18:52 30-06-2025
Хорошо Волгоградской области - смертность снизилась!
09:44:54 30-06-2025
Гость (09:18:52 30-06-2025) Хорошо Волгоградской области - смертность снизилась!... Вологодской. Только за какой период статистика? За 3 месяца?
09:57:07 30-06-2025
Гость (09:44:54 30-06-2025) Вологодской. Только за какой период статистика? За 3 месяца?... уже даже умирать некому!...
10:00:28 30-06-2025
Гость (09:18:52 30-06-2025) Хорошо Волгоградской области - смертность снизилась!...
Вранье от и до, достаточно послушать тех, кто там живет Теперь врачам и полиции просто запретили писать, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения
10:03:16 30-06-2025
Прощай, "Красное и белое"!
12:37:21 30-06-2025
Гость (10:03:16 30-06-2025) Прощай, "Красное и белое"!... Часть продуктов беру именно у них
14:56:26 30-06-2025
Гость (12:37:21 30-06-2025) Часть продуктов беру именно у них... жидкие продукты.
14:41:47 30-06-2025
Полная дурь от депутатов ....В СССР депутаты съезжались два раза в год на сессии по 2 недели, остальное время работали в народном хозяйстве....теперешние генерируют только дурь....
14:48:20 30-06-2025
Вытеснить!
17:14:38 30-06-2025
Гость (14:48:20 30-06-2025) Вытеснить!... Горбато-меченые опять поднимаются...а бомжики вслед за простыми работягами дерутся в очередях за элитным алкоголем...и все пиво, согласно ТВ, безалкогольное!
15:57:23 30-06-2025
Наркотики, паленка зашкаливает, что будет при их раскладе...ужас
19:03:23 30-06-2025
Красное-белое не мешает как раз. Там ханурики не тусуются. А вот пивнушки в жилых домах - настоящее зло, бесконечная пьянь, ржущая среди ночи, курящая под окнами и испажняющаяся здесь же. Когда же это все запретят и выселят их из жилых домов.
08:06:43 01-07-2025
В очередной раз депутаты обеспокоились нашим здоровьем, в очередной раз нам указывают наше место. Может депутаты обеспокоятся наличием врачей в поликлиниках, очередями в кабинеты
09:22:42 01-07-2025
Все пивняки должны быть убраны из жилых домов! И подальше.