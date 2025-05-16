В России захотели убрать алкоголь с полок магазинов

Владислав Гриб считает, что к спиртному нужно относиться так же, как к сигаретам

16 мая 2025, 16:25, ИА Амител

Фото: Tasha Kostyuk / unsplash.com

Алкоголь следует убрать с витрин магазинов и скрыть как сигареты, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, будет "вполне логичным" относиться к спиртному как к табаку.

"Захожу в магазин и сигарет не вижу, скрыты в ящике. У нас сейчас обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива – бросаются в глаза", – сказал Гриб.

По его мнению, те, кто пьет и курит, и так хорошо ориентируются в ассортименте, поэтому для них не возникнет проблем, если бутылки спрячут.

Ранее депутат Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением убрать сахарницы и солонки из заведений общепита.