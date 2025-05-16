В России захотели убрать алкоголь с полок магазинов
Владислав Гриб считает, что к спиртному нужно относиться так же, как к сигаретам
16 мая 2025, 16:25, ИА Амител
Алкоголь следует убрать с витрин магазинов и скрыть как сигареты, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его мнению, будет "вполне логичным" относиться к спиртному как к табаку.
"Захожу в магазин и сигарет не вижу, скрыты в ящике. У нас сейчас обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива – бросаются в глаза", – сказал Гриб.
По его мнению, те, кто пьет и курит, и так хорошо ориентируются в ассортименте, поэтому для них не возникнет проблем, если бутылки спрячут.
Ранее депутат Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением убрать сахарницы и солонки из заведений общепита.
16:28:53 16-05-2025
Гриб, Даванков, Милонов - Шедевры Российского законотворчества)))
16:58:35 16-05-2025
Гость (16:28:53 16-05-2025) Гриб, Даванков, Милонов - Шедевры Российского законотворчест... Галоперидольчик сможет им помочь или всё уже безнадежно?
21:42:17 16-05-2025
Гость (16:58:35 16-05-2025) Галоперидольчик сможет им помочь или всё уже безнадежно?... да
16:52:16 16-05-2025
Предлагаю убрать депутатов из их кресел.
18:49:14 16-05-2025
Гость (16:52:16 16-05-2025) Предлагаю убрать депутатов из их кресел....
Депутаты в этот раз дело говорят
05:17:19 17-05-2025
Гость (16:52:16 16-05-2025) Предлагаю убрать депутатов из их кресел.... и спрятать их в специальные ящики)))
16:54:16 16-05-2025
Дистилляторы вырастут в цене.
17:30:40 16-05-2025
Депутат, да будет вас известно, что для алкоголя сделаны специальные отделы. Не чего там ходить и этикетки разглядывать, а потом насмотревшись инициативы рожать.
18:48:52 16-05-2025
ВВП (17:30:40 16-05-2025) Депутат, да будет вас известно, что для алкоголя сделаны спе...
Вот только отделы эти как правило почему-то рядом с кассой, а не в отдельной секретной комнате. Мимо не пройдёшь и не заметить невозможно
17:33:53 16-05-2025
Мне нравится, здравая мысль! Алкогольные наркоманы не пострадают, зато дети не будут к бухлу тянуться !)
06:33:23 17-05-2025
Гость (17:33:53 16-05-2025) Мне нравится, здравая мысль! Алкогольные наркоманы не постра...
Опять детьми прикрываешься? Занимайся ими, а то у вас они растут, как сорняк по обочинам. И все вам виноваты.
17:48:57 16-05-2025
Не нужно останавливаться на достигнутом. Надо идти дальше и вообще всё убрать с полок.
17:50:08 16-05-2025
И все вредные продукты надо спрятать, не надо соблазнять людей покупать вредные продукты)
18:50:01 16-05-2025
Гость (17:50:08 16-05-2025) И все вредные продукты надо спрятать, не надо соблазнять люд...
Было бы неплохо на самом деле
15:12:03 17-05-2025
Гость (17:50:08 16-05-2025) И все вредные продукты надо спрятать, не надо соблазнять люд... Если спрятать все вредные продукты, содержащие пальмовое масло, искусственное молоко, икру, колбасу из сои и бумаги... Что вы есть будете?
18:02:58 16-05-2025
Уже было такое в 80-х годах - не было алкоголя в магазинах! ;)
18:45:27 16-05-2025
Гость (18:02:58 16-05-2025) Уже было такое в 80-х годах - не было алкоголя в магазинах! ...
Предлагают убрать с полок, а не убрать из продажи
18:13:39 16-05-2025
Есть грибы, которые глаз радуют и украшают лукошко...А есть такие, которым только по шапке пнуть хочется...Типа навозника переспелого.
18:47:39 16-05-2025
Не самая плохая идея вообще-то. Будет помехой (какой-никакой) импульсивной покупке бухла, когда ты вроде и не хотел покупать, но взгляд упал на бутылку и эндорфины зашевелились в мозгу
22:33:38 16-05-2025
Гость (18:47:39 16-05-2025) Не самая плохая идея вообще-то. Будет помехой (какой-никакой... Если человеку алкоголь не интересен,то он пройдет мимо любых полок им заставленных,а если у человека есть цель его купить,хоть прячь,хоть совсем в магазинах убери,он его все равно найдет где приобрести,не с этого депутаты начинают борьбу
23:46:05 16-05-2025
гость (22:33:38 16-05-2025) Если человеку алкоголь не интересен,то он пройдет мимо любых...
А есть ещё промежуточные стадии, когда ты не планировал прибухнуть, но тут увидел бутылку и сразу захотел.
Я, например, был как раз таким когда-то.
Люди делятся не только на трезвенников и жёстких алкоголиков. И далеко не все ходят в магазин со списком продуктов, придерживаясь только его
08:10:53 17-05-2025
Гость (23:46:05 16-05-2025) А есть ещё промежуточные стадии, когда ты не планировал ... Еще раз повторюсь-если человеку алкоголь не интересен,не по причине что он трезвенник,а то что у него преобладает здравый смысл и он прививается не прятаньем продукции,а с детства закладывается путем привлечения детей во всякие рода секции и кружки,чтоб у оных были другие интересы.Но нашим депутатам проще запретить,чем напрягать себя всякой работой,так что это простая имитация бурной деятельности с почти нулевым выходом
10:24:56 17-05-2025
Гость (18:47:39 16-05-2025) Не самая плохая идея вообще-то. Будет помехой (какой-никакой... Аффтар, третий раз пишешь повтор. Стиль узнаваем.
07:26:33 17-05-2025
прав бастрыкин.
09:03:48 17-05-2025
Колбасу, сладости, чипсы и хлебобулочные изделия туда же. Диабетиков и людей, страдающих ожирением ещё больше, чем алкоголиков.
10:23:41 17-05-2025
Когда скучно, хочется проявить себя и нанести добро?
17:12:43 17-05-2025
Заходишь в магазин - а там закрытые белые ящики. Мне бы еды - спрашиваешь у продавца. И тебе дают 1,5 кг еды в белом непрозрачном пакете. И ты довольный возвращаешься домой с кашами и творогом, но без колбасы и хлеба.
Сон депутата, пытающегося все запретить. Лавры Горбачева не дают покоя...