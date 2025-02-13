Участок Чуйского тракта перекрыли для всех видов транспорта

Причиной стала непогода — снег, метели, сильный ветер

13 февраля 2025, 18:45, ИА Амител

Заснеженная трасса / Фото: unsplash.com

С 19:00 движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска (км 213 – км 344) полностью закрыто для всех видов транспорта, сообщили в МЧС Алтайского края.

"Причиной стали сложные метеорологические условия, в регионе действует штормовое предупреждение: снег, местами сильный, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, при порывах до 25-28 м/с", – говорится в сообщении.

Также остается закрытым участок трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном (км 27 – км 213) для грузового и пассажирского транспорта. Движение там ограничено на участке от Барнаула до Поспелихи.