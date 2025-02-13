Из-за непогоды перекрыли участок алтайской автодороги

Ограничение коснулось всех видов транспорта

13 февраля 2025, 20:37, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке региональной дороги К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Движение ограничено с 3 по 53 км (от поселка Первомайского Бийского района до села Верх-Марушка Целинного района).

Причиной ограничения стало ухудшение погодных условий.

Напомним, из-за непогоды для всех видов транспорта также перекрыли участок Чуйского тракта, а на трассе от Барнаула до Поспелихи ограничили движение для грузовиков и автобусов.