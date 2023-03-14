Учения по ликвидации ЧС пройдут в Алтайском крае 15 и 16 марта

Они позволят проверить готовность территориальной подсистемы РСЧС к сезонным рискам, связанным с весенним половодьем и природными пожарами

14 марта 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

15 и 16 марта в Алтайском крае, как и в других регионах страны, пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В первый день силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведут в повышенную готовность. Также, помимо прочего, будут отработаны алгоритмы действий в паводкоопасный период.

Во второй день, 16 марта, спасатели проведут тренировку по реагированию на ЧС в пожароопасный сезон.

"Проведение учений позволит всем участникам совместной работы проверить готовность территориальной подсистемы РСЧС к сезонным рискам, связанным с весенним половодьем и природными пожарами, проконтролировать эффективность межведомственного взаимодействия на различных уровнях", – говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае утвердили правила поведения при введении режима ЧС.