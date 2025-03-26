Ученые из США выяснили, что вера в астрологию говорит о низком интеллекте

В то же время духовность, религиозность и политические взгляды на это почти не влияют

26 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

Ученые из США изучили данные более 8,5 тысячи американцев и выяснили, что вера в астрологию коррелирует с низким интеллектом и образованием.

Как пишет Psypost, исследователи обнаружили, что духовность, религиозность и политические взгляды почти не влияют на веру человека в гороскопы.

Результаты показали, что чем у человека хуже образование и ниже интеллект, тем он сильнее верит в астрологию.

"Участники, набравшие более низкие баллы в словарном тесте Wordsum, с гораздо большей вероятностью считали астрологию научной", – сказано в публикации.

В марте Нина Останина объявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.