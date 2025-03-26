Ученые из США выяснили, что вера в астрологию говорит о низком интеллекте
В то же время духовность, религиозность и политические взгляды на это почти не влияют
26 марта 2025, 11:10, ИА Амител
Ученые из США изучили данные более 8,5 тысячи американцев и выяснили, что вера в астрологию коррелирует с низким интеллектом и образованием.
Как пишет Psypost, исследователи обнаружили, что духовность, религиозность и политические взгляды почти не влияют на веру человека в гороскопы.
Результаты показали, что чем у человека хуже образование и ниже интеллект, тем он сильнее верит в астрологию.
"Участники, набравшие более низкие баллы в словарном тесте Wordsum, с гораздо большей вероятностью считали астрологию научной", – сказано в публикации.
В марте Нина Останина объявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.
11:11:35 26-03-2025
вдумайтесь в эту дичь - объекты за световые года от вас, каким-то образом влияют на формирование вашей личности и на ваш жизненный путь.
еще поди в туалете стены мажете.
11:20:02 26-03-2025
Гость (11:11:35 26-03-2025) вдумайтесь в эту дичь - объекты за световые года от вас, как... Созвездий в принципе не существует, но это ни кого не смущает. Все не любят скорпионов
11:56:49 26-03-2025
Гость (11:20:02 26-03-2025) Созвездий в принципе не существует, но это ни кого не смущае...
По официальной статистике, количество родившихся в ноябре серийных убийц превышает среднестатистическое значение 🤣
11:25:29 26-03-2025
Гость (11:11:35 26-03-2025) вдумайтесь в эту дичь - объекты за световые года от вас, как... это не дичь, это бизнес. Народ несёт большие деньги. Почему ему не впарить всякую чушь, если он сам в это хочет верить.
11:58:18 26-03-2025
Гость (11:11:35 26-03-2025) вдумайтесь в эту дичь - объекты за световые года от вас, как... Циркадные ритмы тоже не особо зависят от положения стрелок часов на циферблате. Но это указывает на определенные и цикличные процессы в окружающем мире, во взаимодействии с организмом.
20:34:13 26-03-2025
Гость (11:11:35 26-03-2025) вдумайтесь в эту дичь - объекты за световые года от вас, как... Вы же понимаете, что это вопрос человеческой психологии, а не фактов, науки и здравого смысла. Людям без внутренней опоры всегда будет необходима поддержка и побег от реальности, что бы передохнуть и подчерпнуть сил, а отсюда и разномастное жулье, готовое на этой беде нажиться
11:18:40 26-03-2025
Вы теорию о предельности скорости света тоже не особо обдумываете. Просто один чувак так постулировал.
11:18:53 26-03-2025
Гороскоп та-же религия, человеку надо во что-то верить.
11:58:59 26-03-2025
гость (11:18:53 26-03-2025) Гороскоп та-же религия, человеку надо во что-то верить....
Осталось проверить уровень интеллекта среди верующих... Впрочем и так понятно
15:54:26 19-04-2025
Гость (11:58:59 26-03-2025) Осталось проверить уровень интеллекта среди верующих... ... Возможно, а возможно, есть распотрошенный полутруп , который лежит перед тобой на операционном столе, твой скальпель, твои знания подтверженные красным дипломом и опыт.
Казалось бы этого хватит, но.... Некоторые хирурги так и начинают верить, и к ним не придерешься.
16:29:26 19-04-2025
Гость (15:54:26 19-04-2025) Возможно, а возможно, есть распотрошенный полутруп , который... Товарищ с красным дипломом, расскажите, что такое полутруп распотрошенный и как это влияет на веру в астрологию?
17:36:08 19-04-2025
Гость (16:29:26 19-04-2025) Товарищ с красным дипломом, расскажите, что такое полутруп р... наверное, начну с конца
я вот на это отвечал:
>> Гороскоп та-же религия,
> Осталось проверить уровень интеллекта среди верующих... Впрочем и так понятно)
"полутрупом" я назвал состояние человека, когда жинь поддержать можно только принудительно гоняя кровь
а уж "распотрошить" можно миллионом спобов - от скальпеля до бензопилы
13:01:15 26-03-2025
гость (11:18:53 26-03-2025) Гороскоп та-же религия, человеку надо во что-то верить.... кому-то надо, а кому-то не надо
11:34:23 26-03-2025
А религиозность? Сказав "А", не забудьте сказать "Б"...
11:59:57 26-03-2025
РПЦ тож охмуряет-однако можно
19:12:13 26-03-2025
Вообще-то, то что наша планета и вообще наша солнечная система, да так же можно сказать и все другие космические объекты, ещё не разлетелась по клочкам в разные стороны и имеют свои постоянные места нахождения относительно друг друга, так вот вообще-то, это значит есть связь, другими словами влияние всех объектов друг на друга...!
Люди совсем одичали от современного образования!? Не могут потрогать, значит этого не может быть...!? Дикари!
Но вот в астрологию я сам не верю... В этом больше обмана ради заработка. Но вот в астрофизику я верю! Как и в другие науки...
19:59:47 26-03-2025
Что такое гравитация никто до сих пор не знает. Однако все знают, что гравитация Луны вызывает морские приливы. На что влияет гравитация звезд - неизвестно, однако наблюдения астрологов/астрономов за много тысяч лет выявили определенные зависимости, по которым и строят свои выкладки астрологи.
20:16:45 19-04-2025
Если не шаманы, в которых верят наши правители, жили бы, как Христа за пазухой, лучше чем ОАИ с их исламом.