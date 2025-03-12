В России могут запретить рекламу магических услуг
Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму
12 марта 2025, 10:46, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина объявила, что в ГД вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Документ также предусматривает блокировку ресурсов с такими предложениями.
По ее словам, астрология, магия, энергетическое "лечение", гадания и прочие подобные практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для обмана. Только за прошлый год россияне отдали этим мошенникам более 100 миллиардов рублей.
Депутаты хотят защитить граждан от психологического и финансового вреда.
"Международный опыт (ЮАР, Индия, Китай) подтверждает: ограничение подобной деятельности снижает риски обмана. Законопроект также соответствует указу президента о сохранении традиционных ценностей и не потребует дополнительных бюджетных расходов", – написала Останина в своем телеграм-канале.
В январе на рассмотрение в Госдуму также внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Автор инициативы – депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, известный своей критикой всевозможной магии и колдовства.
11:00:28 12-03-2025
Такое явление, как ГД РФ тоже не имеет научного обоснования, но, такое явление все же имеет место быть.)
11:13:23 12-03-2025
битву экстрасенсов на тнт запретите.
уже год как минимум все выходные, с утра до вечера, показывают, как под предводительством шепсов , всякие дегенераты по ночам по кладбищам бегают.
11:20:31 12-03-2025
Гость (11:13:23 12-03-2025) битву экстрасенсов на тнт запретите.уже год как минимум ... а мне нравится
11:19:54 12-03-2025
Где уже можно посмотреть перечень традиционных ценностей?
11:58:28 12-03-2025
Дураки хорошо на неё ведутся.
13:30:24 12-03-2025
Гость (11:58:28 12-03-2025) Дураки хорошо на неё ведутся.... На Руси дураков на сто веков отмерено.
12:31:20 12-03-2025
Тогда и церковных услуг тоже. Что то, что это. Все едино.
17:25:55 12-03-2025
Надо еще понять где кончается наука, а где начинается эзотерика. Треть так называемых "научных работ" не имеет ни практического ни фундаментального значения. И очень многое официальная наука не может объяснить своими научными методами. Ни одна наука не может доказать существование Бога. Тогда надо Церковь запретить?! Вот вопрос с шарлатанством в эзотерики решать надо. То есть признать эзотерику как таковую, дать определение, классификацию, лицензировать ее на государственном уровне и отделить от нее действительно тех шарлатанов, которых много и в научных кругах.
17:30:37 12-03-2025
Гость (17:25:55 12-03-2025) Ни одна наука не может доказать существование Бога. А науке это бестолковое занятие надо? И хоть одна церковь его наличие доказала? А они, уже как минимум пару тысяч лет, по ушам людям ездят...
11:29:15 13-03-2025
А церковь какие услуги оказывает?