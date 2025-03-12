В России могут запретить рекламу магических услуг

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму

12 марта 2025, 10:46, ИА Амител

Фото: Dollar Gill / unsplash.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина объявила, что в ГД вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Документ также предусматривает блокировку ресурсов с такими предложениями.

По ее словам, астрология, магия, энергетическое "лечение", гадания и прочие подобные практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для обмана. Только за прошлый год россияне отдали этим мошенникам более 100 миллиардов рублей.

Депутаты хотят защитить граждан от психологического и финансового вреда.

"Международный опыт (ЮАР, Индия, Китай) подтверждает: ограничение подобной деятельности снижает риски обмана. Законопроект также соответствует указу президента о сохранении традиционных ценностей и не потребует дополнительных бюджетных расходов", – написала Останина в своем телеграм-канале.

В январе на рассмотрение в Госдуму также внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Автор инициативы – депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, известный своей критикой всевозможной магии и колдовства.