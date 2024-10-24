Ученые нашли на Алтае виды пауков, которые адаптировались к жизни зимой под снегом

Открытие сделали сотрудники АлтГУ

24 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Ученые во время экспедиции / Фото: сайт АлтГУ

Ученые Алтайского государственного университета Александр Фомичев и Юрий Дьячков, которые изучают членистоногих, во время экспедиции в тайгу в Заринский район обнаружили виды пауков, адаптировавшихся к жизни зимой в снегу, что считается важным открытием. Информация об этом размещена на сайте университета.

30 октября прошлого года сотрудники АлтГУ отправились в пихтово-кедровую тайгу в Заринском районе Алтайского края и установили 40 почвенных ловушек оригинальной конструкции. Во время установки произошел интенсивный снегопад, похоронивший их под снегом до весны.

Ученые предполагали, что под толстым слоем снега, который является хорошим теплоизолятором, жизнь членистоногих может не останавливаться и во время жестоких зимних морозов. Пять месяцев ловушки провели под снегом. 1 апреля сотрудники АлтГУ вернулись, откопали их и обнаружили внутри множество разнообразных пауков, многоножек, жуков-стафилинов и даже редких насекомых вислокрылок.

Обработка собранных пауков заняла несколько месяцев, почти все они принадлежали к семейству пауков-пигмеев (Linyphiidae). Это группа пауков, которая отличается наибольшим разнообразием не в тропиках, как подавляющее большинство семейств пауков, а в бореальных лесах. Из-за своего небольшого размера, обычно около 2 мм, и особенностей биохимии, пауки-пигмеи преадаптированы к низким температурам.

"Всего в ходе разбора материала, собранного с помощью зимних ловушек, было выявлено 13 видов пауков. Таким образом, сотрудниками АГУ впервые был установлен факт наличия зимней, подснежной активности пауков в Сибири", – говорится на сайте вуза.

Видов, неизвестных науке, в собранном материале не оказалось. Однако некоторые виды пауков были найдены за пределами известных для них ареалов. Почти все пауки, собранные в течение зимы в Заринском районе, обладают широким распространением и обитают и в Европе, где в условиях более мягкого климата активны круглый год.

Как показывают данные, полученные сотрудниками АлтГУ, эти пауки активны в зимнее время и в Юго-Западной Сибири, они адаптировались к жизни в узком пространстве между почвой и толстым слоем снега, в холоде и темноте.

Основу питания пауков, активных под снегом, составляют, вероятно, мельчайшие насекомые-коллемболы. Среди собранных пауков оказалось много половозрелых самцов.

"Самцы пауков, достигнув половой зрелости, живут мало. Средняя продолжительность жизни паука – один год. Поэтому факт их наличия под снежным покровом может свидетельствовать о том, что пауки даже размножаются во время зимы. Подснежная активность пауков в суровых климатических условиях зимней Сибири является интересным биологическим явлением и заслуживает дальнейшего изучения", – отметили в пресс-службе университета.

Александр Фомичев – один из самых интересных молодых ученых Алтайского госуниверситета. Большую статью о нем читайте по ссылке.