Ученые нашли следы жизни за пределами Земли

В атмосфере экзопланеты K2-18b обнаружили химические соединения, которые производятся только живыми организмами

17 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: ActionVance / unsplash.com

Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b органические соединения, которые производятся только живыми организмами. Астрономы назвали это самым веским доказательством внеземной жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Кембриджского университета.

В 2023 году NASA с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружило в атмосфере К2-18b метан и углекислый газ. Новые результаты получены также на основе данных "Джеймса Уэбба".

"На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной – такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", – рассказали ученые.

По данным исследователей, концентрация обнаруженных соединений в атмосфере K2-18b сильно превышает земные показатели, достигая более десяти частиц на миллион (на Земле – менее одной частицы на миллион).

Ученые заявили, что вероятность случайного происхождения этих соединений составляет 0,3%. Тем не менее участник команды профессор Никку Мадхусудхан отметил, что астрономы должны получить больше данных.

Планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва. Она расположена на расстоянии порядка 124 световых лет от Земли. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса – в 8,6 раза.