Ученые нашли следы жизни за пределами Земли
В атмосфере экзопланеты K2-18b обнаружили химические соединения, которые производятся только живыми организмами
17 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b органические соединения, которые производятся только живыми организмами. Астрономы назвали это самым веским доказательством внеземной жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Кембриджского университета.
В 2023 году NASA с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружило в атмосфере К2-18b метан и углекислый газ. Новые результаты получены также на основе данных "Джеймса Уэбба".
"На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной – такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", – рассказали ученые.
По данным исследователей, концентрация обнаруженных соединений в атмосфере K2-18b сильно превышает земные показатели, достигая более десяти частиц на миллион (на Земле – менее одной частицы на миллион).
Ученые заявили, что вероятность случайного происхождения этих соединений составляет 0,3%. Тем не менее участник команды профессор Никку Мадхусудхан отметил, что астрономы должны получить больше данных.
Планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва. Она расположена на расстоянии порядка 124 световых лет от Земли. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса – в 8,6 раза.
18:05:47 17-04-2025
Ну наконец то!
Родные мои!
Скорее летите к нам!
22:08:48 17-04-2025
Гость (18:05:47 17-04-2025) Ну наконец то! Родные мои! Скорее летите к нам!... А вдруг они голодные и всё тут пожрут?
18:37:13 17-04-2025
Гостей через какое время ожидать? У них и время может иметь другую скорость..
19:08:43 17-04-2025
Вранье! Никого тама нету!
19:12:50 17-04-2025
...... (19:08:43 17-04-2025) Вранье! Никого тама нету! ...
Да вы-то точно никому не сдались!
19:24:26 17-04-2025
...... (19:08:43 17-04-2025) Вранье! Никого тама нету! ... Сам Вранье!!! У меня возле подъезда один кружится постоянно. Красный. Он не из нашей галактики. И через дорогу возле магазина пара зеленых. Эти с Венеры
11:41:10 18-04-2025
Гость (19:24:26 17-04-2025) Сам Вранье!!! У меня возле подъезда один кружится постоянно.... Во-во, а у бани напротив моего дома постоянно какие-то синие трутся, эти, наверное, с Андромеды)
20:18:11 17-04-2025
Ко мне в гараж пущай летять. Примем в лучшем виде.
20:27:50 17-04-2025
Гость (20:18:11 17-04-2025) Ко мне в гараж пущай летять. Примем в лучшем виде.... Металл из их тарелок ни на одной приемке не берут... Да и пока вырежешь кусок пару десятков дисков на 230 мм сотрешь и две три болгарки убьешь в хлам. ТОлько если на консервацию их аппараты взять, пока наша промышленность не поднимется на пару уровней. Мы одну красную закурковали в гараже. Сейчас ждем когда Ваканда вибраниум и технологии в мир выпустит. М.б. хоть внукам повезет деньжат поднять на внеземных машинках.
09:29:30 18-04-2025
"Может,лучше - про реактор, а?
Про любимый лунный трактор?..
Ведь нельзя же -год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,-
То у нас собаки лают,
То у них - руины говорят! " (с)