Ученые назвали идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин

Заниматься сексом мужчины хотят чаще женщин

12 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com

Немецкие ученые выяснили, какое число сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин в течение жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал Social Psychological and Personality Science.

В эксперименте участвовали 360 человек. Выяснилось, что для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш, включая одноразовые связи. Женщины считают, что за всю жизнь можно иметь не более двух-трех партнеров.

"Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в неделю. Женщины предпочитают три-четыре раза", – говорится в исследовании.

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