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Ученые назвали идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин

Заниматься сексом мужчины хотят чаще женщин

12 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com
Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com

Немецкие ученые выяснили, какое число сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин в течение жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал Social Psychological and Personality Science.

В эксперименте участвовали 360 человек. Выяснилось, что для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш, включая одноразовые связи. Женщины считают, что за всю жизнь можно иметь не более двух-трех партнеров.

"Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в неделю. Женщины предпочитают три-четыре раза", – говорится в исследовании.

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Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье
мужчины и женщины Ученые

Комментарии 17

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Мусик

15:04:43 12-07-2024

"для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш"
и это нам говорит страна-родоначальник немецких фильмов "йа, йа,дасистфантастиш"???

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Гость

15:05:16 12-07-2024

4-5 за жизнь!? Да по молодости - это счет за месяц, а то и за неделю.

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Гость

17:05:25 12-07-2024

Гость (15:05:16 12-07-2024) 4-5 за жизнь!? Да по молодости - это счет за месяц, а то и з... Да а потом че это разводов так много, а че это родить не могут

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Гость из будущего

19:18:19 12-07-2024

Гость (17:05:25 12-07-2024) Да а потом че это разводов так много, а че это родить не мог...
А можно ссылку на исследование взаимосвязи количества партнёров и репродуктивности? Или вам бабки так рассказывали?

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Гость

15:15:57 12-07-2024

А сколько было у Пушкина в его "Дон-Жуанском" списке? А он - наше всё!

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Гость

15:20:49 12-07-2024

приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш ---- а для жены это тоже приемлемо

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Гость

15:24:44 12-07-2024

2-3 раза в неделю... мечтааа.

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министр связей

15:41:29 12-07-2024

А почему эту новость опубликовали сразу после новости о колоссальных эмоциях министра с/х после дней поля? Совпадение?

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Гость

16:01:25 12-07-2024

"в течение жизни"....как же их за жизнь то сосчитать ? ))))

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Гость

16:15:06 12-07-2024

министр связей (15:41:29 12-07-2024) А почему эту новость опубликовали сразу после новости о коло... ну она ничо так тетя

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Гость

16:16:44 12-07-2024

А британские учёные, что думают по этому поводу?

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Гость

16:28:28 12-07-2024

Не врубаюсь, что значит приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш? Типа, вот тебе 250 девок, а ты такой - нее, не надо... 4-5 - вполне приемлемо.

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Гость

17:11:05 12-07-2024

Идеал - 1. Как неразлучиники.

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Гость

19:13:27 12-07-2024

Гость (17:11:05 12-07-2024) Идеал - 1. Как неразлучиники.... Минус один??)))

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Гость

22:57:16 12-07-2024

"Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в неделю. Женщины предпочитают три-четыре раза", – говорится в исследовании.///// Ну, мужчины ХОТЕЛИ БЫ 4-5, то есть они так декларируют. А на самом деле что? Вот женщины говорят правду - 3-4 раза, больше от противоположного пола не дождешься!

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Гость

07:58:49 13-07-2024

Гость (22:57:16 12-07-2024) "Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в недел... за ночь?

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Гость

13:37:35 13-07-2024

Гость (22:57:16 12-07-2024) "Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в недел... Крик души

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