Ученые назвали идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Заниматься сексом мужчины хотят чаще женщин
12 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com
Немецкие ученые выяснили, какое число сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин в течение жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал Social Psychological and Personality Science.
В эксперименте участвовали 360 человек. Выяснилось, что для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш, включая одноразовые связи. Женщины считают, что за всю жизнь можно иметь не более двух-трех партнеров.
"Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в неделю. Женщины предпочитают три-четыре раза", – говорится в исследовании.
Ранее россиянам рассказали, кто из них рискует умереть во время секса.
15:04:43 12-07-2024
"для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш"
и это нам говорит страна-родоначальник немецких фильмов "йа, йа,дасистфантастиш"???
15:05:16 12-07-2024
4-5 за жизнь!? Да по молодости - это счет за месяц, а то и за неделю.
17:05:25 12-07-2024
Гость (15:05:16 12-07-2024) 4-5 за жизнь!? Да по молодости - это счет за месяц, а то и з... Да а потом че это разводов так много, а че это родить не могут
19:18:19 12-07-2024
Гость (17:05:25 12-07-2024) Да а потом че это разводов так много, а че это родить не мог...
А можно ссылку на исследование взаимосвязи количества партнёров и репродуктивности? Или вам бабки так рассказывали?
15:15:57 12-07-2024
А сколько было у Пушкина в его "Дон-Жуанском" списке? А он - наше всё!
15:20:49 12-07-2024
приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш ---- а для жены это тоже приемлемо
15:24:44 12-07-2024
2-3 раза в неделю... мечтааа.
15:41:29 12-07-2024
А почему эту новость опубликовали сразу после новости о колоссальных эмоциях министра с/х после дней поля? Совпадение?
16:01:25 12-07-2024
"в течение жизни"....как же их за жизнь то сосчитать ? ))))
16:15:06 12-07-2024
министр связей (15:41:29 12-07-2024) А почему эту новость опубликовали сразу после новости о коло... ну она ничо так тетя
16:16:44 12-07-2024
А британские учёные, что думают по этому поводу?
16:28:28 12-07-2024
Не врубаюсь, что значит приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш? Типа, вот тебе 250 девок, а ты такой - нее, не надо... 4-5 - вполне приемлемо.
17:11:05 12-07-2024
Идеал - 1. Как неразлучиники.
19:13:27 12-07-2024
Гость (17:11:05 12-07-2024) Идеал - 1. Как неразлучиники.... Минус один??)))
22:57:16 12-07-2024
"Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в неделю. Женщины предпочитают три-четыре раза", – говорится в исследовании.///// Ну, мужчины ХОТЕЛИ БЫ 4-5, то есть они так декларируют. А на самом деле что? Вот женщины говорят правду - 3-4 раза, больше от противоположного пола не дождешься!
07:58:49 13-07-2024
Гость (22:57:16 12-07-2024) "Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в недел... за ночь?
13:37:35 13-07-2024
Гость (22:57:16 12-07-2024) "Заниматься сексом мужчины хотели бы четыре-пять раз в недел... Крик души