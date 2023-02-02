Россиянам рассказали, кто из них рискует умереть во время секса

Интимная близость – не самая распространённая причина смерти, но порой случается

02 февраля 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Есть несколько факторов, повышающих риск летального исхода во время интимной близости, рассказала "Ленте.ру" психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина.

"Секс – это активная деятельность, повышающая кровяное давление, сердцебиение и создающая большое физическое напряжение. Если организм не готов к таким нагрузкам, могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии", – подчеркнула Лучкина.

Эксперт отметила, что наиболее частыми причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты.

В группу повышенного риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кому противопоказаны активные физические нагрузки. Также лучше повременить с интимной близостью сразу после инфаркта.

При этом, указала психолог, если нет абсолютного запрета на половые контакты, то не стоит исключать их из жизни даже при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если подобрать спокойный ритм, выдерживать время отдыха и восстановления дыхания, можно получать удовольствие без особого риска для здоровья", – подытожила Лучкина.

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