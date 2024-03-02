Ученые оценили вероятность сильной магнитной бури 2 марта

Специалисты не исключают такого сценария

02 марта 2024, 16:32, ИА Амител

Солнце / Фото: NASA / unsplash.com

Вероятность сильной магнитной бури 2 марта составляет 5%, а магнитного шторма – 1%, пишет "МК" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии.

По данным специалистов, индекс геомагнитной активности сегодня большую часть дня будет оставаться в двухбалльной зоне, а к вечеру по московскому времени достигнет 3 баллов, что относится к незначительным колебаниям.

Ранее кардиолог Анна Ефремушкина рассказывала amic.ru, что магнитные бури не оказывают на организм никакого серьезного влияния.