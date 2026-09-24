В строго контролируемых концентрациях E330 может влиять на микроокружение раны

24 сентября 2026, 13:10, ИА Амител

Ожог / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ученые из Сеченовского университета создали новую технологию на основе наночастиц с лимонной кислотой (пищевая добавка Е330), ускоряющих заживление ран, ожогов и язв. Ключевым компонентом служит целлюлоза, обеспечивающая стабильность наночастиц и удержание лекарственных средств, пишет РИА Новости.

Совместная работа исследователей Сеченовского университета и их коллег из других вузов позволила разработать материал, эффективно борющийся с факторами, замедляющими регенерацию кожи, такими как окислительный стресс и бактериальное воспаление. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе Российского научного фонда (РНФ).

"Заживлению кожи могут помешать воспалительные процессы, возникающие из‑за окислительного стресса или жизнедеятельности бактерий, занесенных в рану. Особенно опасны возбудители, которые обладают устойчивостью к антибиотикам", — рассказали в Российском научном фонде (РНФ).

Для борьбы с устойчивыми микроорганизмами применяются наночастицы на основе соединений церия (Ce). В малых дозах они нетоксичны и уничтожают бактерии. Однако проблема заключается в их склонности к слипанию, снижающей лечебные свойства.

Для сохранения стабильности и эффективности наночастиц важно контролировать их размер и биологическую активность. Это необходимо для использования в лекарственных препаратах, повязках и антивозрастных средствах.

Ученые из Сеченовского университета совместно с коллегами разработали новую технологию производства наночастиц на основе церия, лимонной кислоты и целлюлозы. Композит способствует восстановлению клеток кожи и предотвращает бактериальное инфицирование ран.

"В настоящее время мы заканчиваем исследования гибридных материалов на моделях полнослойных ран у животных, в том числе инфицированных бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Эти и некоторые другие биомедицинские испытания, которые мы проводим, позволят подтвердить возможность церийсодержащих нанокомпозитов стать основой для будущих медицинских средств, востребованных в хирургии, регенеративной медицине и косметологии", — рассказала пресс‑службе РНФ одна из авторов работы, профессор кафедры патологической физиологии, заведующая лабораторией науки о жизни МГМУ имени И.М. Сеченова Екатерина Силина.

Лимонная кислота предотвращает слипание наночастиц, а целлюлоза служит каркасом, удерживая цериевый компонент и дополнительные лекарства, такие как антибиотики. Это усиливает и продлевает действие нанопрепарата, отметили в РНФ.