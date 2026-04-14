Врач рассказал, как распознать рак мозга на ранней стадии

Опухоль выдает себя ухудшением зрения, слуха, головной болью и проблемами с координацией

14 апреля 2026, 15:17, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике

Глиобластома — редкая, но крайне агрессивная форма рака, которая унесла жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал, как распознать болезнь и почему у пожилых ее часто обнаруживают случайно.

По словам врача, ключевые симптомы глиобластомы — резкое ухудшение зрения, слуха или обоняния, сильные головные боли, потеря координации. При таких жалобах терапевт или невролог должен направить пациента на МРТ с контрастом.

У людей 30–40 лет эти признаки вызывают тревогу, и опухоль нередко выявляют на ранней стадии. Пик заболеваемости приходится на 60–70 лет, но в этом возрасте симптомы часто списывают на естественное старение, а не на болезнь. Поэтому у пожилых глиобластому диагностируют поздно и чаще случайно — например, при обследовании по другому поводу.

