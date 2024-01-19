Метеозависимым людям следует прибегнуть к особым мерам безопасности для своего здоровья

19 января 2024, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые рассказали о причинах учащения солнечных вспышек и их влиянии на планету. Как сообщает "Секрет Фирмы", в прошлом году о них часто упоминали, как и о последовавших изменениях погоды и перепадах давления.

Как отметил профессор РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев, вспышкой является взрыв очень большой силы. На Солнце нет взрывчатых веществ, однако по общему согласию это взрывы электрической природы, которые происходят в сильном магнитом поле. Там формируются электрические поля и токи, которые и приводят к этим влияниям.

Поскольку Солнце – гигантский объект, то и "выхлоп", по земным меркам, от него огромный. Несмотря на расстояние до нашей планеты, проявления этих событий достигают и ее. Большую часть из них отражает магнитное поле Земли, однако часть достигает атмосферы. Чем мощнее выброс – тем сильнее вспышки, которые вызывают магнитные бури.

Вспышки на светиле учащаются, что связано с циклом солнечной активности. В среднем он составляет 11 лет и последний начался в 2020 году, когда активность была минимальной.

"Сейчас Солнце находится в фазе роста активности и приближается к максимуму, который, по прогнозам, наступит в середине 2025 года. Поэтому в ближайшие пару лет вспышки будут происходить сравнительно часто: раз в месяц или даже чаще", – заявил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отдела плазменной астрофизики физического института имени Лебедева Игорь Чашей.Как отметили в Пермском научно-популярном проекте "Метеорология", за последние 5 млрд лет светимость Солнца увеличилась на 25% и продолжает расти. Ежегодно вероятность магнитных бурь возрастает крохотными шажками. И вдобавок к этому меняется магнитное поле Земли.

Главные последствия вспышек – магнитные бури или полярные сияния. Колебания магнитного поля Земли возникают при ударе по нему солнечного газа. Оно начинает колебаться и вызывает бури.

Вместе с тем перепады атмосферного давления с ними не связаны – такого влияния на планету они не оказывают. С большей силой на него оказывает влияние глобальное изменение климата.

"Какого-то резкого усиления циклонической деятельности не происходит, но метеорологи говорят об увеличении частоты экстремальных погодных явлений в последние десятилетия: сильных осадков, сильных ветров", – сказал начальник отдела гидрологии Саратовского ЦГМС Александр Сурков.

Текущий цикл солнечной активности, как объясняют опрошенные эксперты, после достижения пика в 2025 году постепенно пойдет на спад. Солнечные вспышки же ничем катастрофическим нашему поколению не грозят, хотя в будущем ухудшения возможны – ослабление магнитного поля приведет к потере части атмосферы. Земля ее теряет, хоть и очень медленно. Однако при смене полюсов, которая может произойти, она ускорится.

Вместе с тем опрошенные эксперты отметили, что никаких доказательств о влиянии вспышек на людей нет. Однако индивидуальные реакции возможны.

"Влияние на самочувствие человека могут оказывать резкие погодные изменения, скачки атмосферного давления, периоды высокой солнечной активности и следующие за ними магнитные бури. Люди, которые во время этих явлений испытывают недомогание или другие симптомы, считаются метеозависимыми", – заявила ведущий медицинский эксперт "ИНВИТРО-Москва" Виолетта Бурдакова.

Наиболее понятна медицине реакция на колебания атмосферного давления, ведь даже перепад на 7 мм рт . ст. вызывает ухудшение самочувствия. Оно проявляется в слабости, головных болях, общем недомогании, нарушении сна. Значительное ухудшение состояния будет происходить при резких и значительных перепадах.

Метеозависимым людям рекомендуется заранее готовиться к бурям. Например, минимизировать стресс, больше гулять и придерживаться здорового образа жизни. Также советуется иметь при себе лекарства для купирования симптомов и скорректировать рацион, отказавшись от острой, сильносоленой или жирной пищи.

При высоком давлении следует снизить потребление мясных и рыбных продуктов, зеленого чая и кофе. При низком же стоит практиковать контрастный душ и в меру пить кофе и крепкий чай.