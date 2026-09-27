Ученые спрогнозировали изменение ударения в одном из русских глаголов

Теория коснулась слова "звонит"

27 сентября 2026, 22:00, ИА Амител

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Ударение в слове "звонит" со временем сместится на первый слог, однако назвать точный период, когда это произойдет, невозможно. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета фонда "Тотальный диктант" Владимир Пахомов, пишет РИА Новости.

"Скорее всего, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых «звóнит» — кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что ведь в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Сто лет для языка — это один миг", — сказал Пахомов.

Эксперт подчеркнул, что глагол "звонить" входит в число нескольких сотен слов, охваченных процессом смены нормы. В качестве примера он привел слова "любит", "ценит", "курит" и "катит": раньше ударение в них падало на второй слог, но затем закрепилось на первом.

По словам академика, специалисты не могут назвать точный срок, когда ударение в слове изменится, они даже не в силах утверждать, что это случится со стопроцентной вероятностью. Однако есть предположение, которое опирается на указанную тенденцию и уже имеющиеся примеры в русском языке.