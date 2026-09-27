Ученые спрогнозировали изменение ударения в одном из русских глаголов
Теория коснулась слова "звонит"
27 сентября 2026, 22:00, ИА Амител
Ударение в слове "звонит" со временем сместится на первый слог, однако назвать точный период, когда это произойдет, невозможно. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета фонда "Тотальный диктант" Владимир Пахомов, пишет РИА Новости.
"Скорее всего, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых «звóнит» — кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что ведь в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Сто лет для языка — это один миг", — сказал Пахомов.
Эксперт подчеркнул, что глагол "звонить" входит в число нескольких сотен слов, охваченных процессом смены нормы. В качестве примера он привел слова "любит", "ценит", "курит" и "катит": раньше ударение в них падало на второй слог, но затем закрепилось на первом.
По словам академика, специалисты не могут назвать точный срок, когда ударение в слове изменится, они даже не в силах утверждать, что это случится со стопроцентной вероятностью. Однако есть предположение, которое опирается на указанную тенденцию и уже имеющиеся примеры в русском языке.
22:12:47 27-09-2026
Необходимо изменить ударения, навязанные детям советскими учителями. Потому что дети уже не советские.
22:40:51 27-09-2026
эволюция живого языка - это норма)
06:45:25 28-09-2026
Важнее не придумать темы
07:29:23 28-09-2026
А жи ши писать с буквой Ы? А дважды два равно 5 или 3?
07:48:15 28-09-2026
Да всю колхозную речь узаконьте
07:56:09 28-09-2026
Пойду звОнить из калидору. Потом сяду в транвай и оттуда тож позвОню.
08:27:45 28-09-2026
В колидоре на полЕ, кто то кашляет в углЕ
08:34:29 28-09-2026
Гость (08:27:45 28-09-2026) В колидоре на полЕ, кто то кашляет в углЕ... шедеврально!!!
08:49:50 28-09-2026
ПозвОни мне, позвОни!
ПозвОни мне ради Бога!!!
09:20:50 28-09-2026
Ихние инициативы - это для быдлобаранного человеческого ресурса?
10:18:13 28-09-2026
Слово "звонит" уже устаревает, так что, куда его не ударяй, скоро звонить будут одни пенсионеры)
10:56:49 28-09-2026
Ты пришел сегодня в сереньком пальте и слова застыли у меня во рте
11:05:06 28-09-2026
Гость (10:56:49 28-09-2026) Ты пришел сегодня в сереньком пальте и слова застыли у меня ... Товарищ прапорщик как-то сказал - у меня в роте как-то был один ..... А я ему - правильно не в роте, а во рту.