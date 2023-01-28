Ученый рассказал, откуда волкособы появились на Алтае и чем они опаснее волков
В Алтайском крае даже разрешили их отстрел в лесах
28 января 2023, 08:46, Александра Черданцева
В Алтайском крае разрешили отстрел волкособов (решение приняли на сессии регионального парламента 26 января). Говорят, что эти особи очень опасны и убивают домашний скот, косуль и других животных. Но что это за звери такие, откуда они взялись и почему их самих теперь будут уничтожать – читайте в материале amic.ru.
Кто такие волкособы?
Волкособ, или волкособака – это гибрид волка и собаки. В данном случае, вид животного, который появился от скрещивания дикого хищника и бездомного пса (изначально волкособами называли особей, полученных от искусственного скрещивания для выведения новой породы). Между тем давно описан наукой и процесс появления гибридов в дикой природе.
"Древнейшие сообщения о скрещивании собак с волками были сделаны ещё Аристотелем в IV веке до нашей эры. История кинологии даёт достаточно наглядного материала для анализа явления", – рассказал директор зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирёв.
Эти животные отличаются большой плодовитостью и меньшей боязнью человека. По сути, живут они как волки, часто в общей с ними стае.
"Наибольший ущерб популяциям копытных и других животных на территории Алтайского края наносят медведи, волки, бродячие собаки и как раз гибриды. Численность волков (повторимся, гибриды часто живут в волчьей стае, – прим. ред.) стабильно растёт. Если в 2013 году их было 183 особи, то в 2022-м – уже 340. Сейчас гибриды наносят ущерб домашним сельскохозяйственным животным, но может возникнуть ситуация, когда вред будет нанесён уже человеку. Это вышло за рамки экологической проблемы", – подчеркнул Снигирёв.
"У них отличные от волка инстинкты. Если волки отбивают от табуна косулю или овцу, как правило слабую и больную, пожирают её, то волкособы, например, в Тогульском районе, сразу девять косуль положили, а объели только одну. А ещё они поедают молодняк зайца, барсука, птиц, яйца. Есть жалобы и по сельскохозяйственным животным: разодранное вымя, задранные телята, овцы", – отметил Сергей Серов.
Почему количество волкособов резко выросло на Алтае?
Раньше таких животных было очень мало. Рост популяции подстегнуло сокращение численности волков, которое проводили в СССР. Во время гона в поисках пары волки стали скрещиваться с одичавшими собаками. Теперь их численность растёт благодаря хорошей кормовой базе: круглогодичный выпас скота, мараловодческие хозяйства, рост туристического потока (это и остатки еды, и частый контакт с человеком). А ещё это зависит от количества бездомных собак. Чем их больше, тем выше вероятность скрещивания.
Более того, по словам депутата АКЗС от КПРФ Вячеслава Лаптева, человек намеренно создаёт эти гибриды.
"Сейчас у охотников мода скрещивать лайку и волка. Они берут щенка волка во время охоты, выращивают его в домашних условиях, используют для оплодотворения своих лаек. Да только не могут потом с ними справиться и выпускают в дикую природу: и волков, и тех животных, которые получились от скрещивания", – рассказал Лаптев.
И что, теперь их будут отстреливать?
Да, после бурной дискуссии на сессии 26 января депутаты АКЗС включили гибрида собаки и волка в список охотничьих ресурсов. Это значит, что теперь их можно отстреливать. Сергей Серов пояснил, что делать это будут только в охотничьих угодьях и только инспекторы, которые будут регулировать их численность. А Максим Катернюк добавил: физлица такого права не получат, только инспекторы на основании выданных квот. А квоты будут, когда подсчитают численность волкособов.
Некоторые депутаты выразили опасение, что "под общую гребёнку" теперь будут отстреливать и бездомных собак прямо на улице. Но Серов заверил, речь только о волкособах. Да и стрельба в населённых пунктах запрещена.
"Инспекторам в охотугодьях не составит труда отличить волка от собаки, много физиологических признаков, следы и так далее", – сказал Катернюк.
Спорили ещё и о том, насколько гуманно убивать этих животных. Но большинство народных избранников сошлись на том, что они несут большую опасность для жизни и здоровья человека, скота и диких животных.
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