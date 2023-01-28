Волкособ, или волкособака – это гибрид волка и собаки. В данном случае, вид животного, который появился от скрещивания дикого хищника и бездомного пса (изначально волкособами называли особей, полученных от искусственного скрещивания для выведения новой породы). Между тем давно описан наукой и процесс появления гибридов в дикой природе.

"Древнейшие сообщения о скрещивании собак с волками были сделаны ещё Аристотелем в IV веке до нашей эры. История кинологии даёт достаточно наглядного материала для анализа явления", – рассказал директор зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирёв.

Эти животные отличаются большой плодовитостью и меньшей боязнью человека. По сути, живут они как волки, часто в общей с ними стае.