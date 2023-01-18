Кто такие волкособы и почему их хотят отстреливать в Алтайском крае

По данным властей, эти животные каждый год загрызают только косуль более чем на 4,8 млн рублей

18 января 2023, 14:17, Александра Черданцева

Фото: wirestock/ Freepik

Краевой парламент, а точнее – его аграрный комитет, в очередной раз вернулся к теме бродячих животных. На этот раз защищать жизнь и здоровье людей и скота собираются не от брошенных домашних собак, а от давно одичавших и породнившихся с волками. Речь о так называемых волкособах. Рассказываем, что это за животные, чем они не угодили депутатам и что с ними теперь будет.

Кто такие волкособы?

Это гибрид собаки и волка.

"После отмены данных правил (каких именно – скажем ниже, – прим. ред.) на территориях охотничьих угодий Алтайского края стали формироваться колонии одичавших собак, которые впоследствии скрестились с волками", – сказано в пояснительной записке к законопроекту о внесении поправок в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".

Впрочем, люди тоже неоднократно пытались выводить новую породу из скрещивания более домашних собак и диких волков. Однако удачных примеров было немного.

Что волкособы сделали такого плохого, что их собираются отстреливать?

Они нападают на домашних и диких животных.

"Они наносят ущерб как сельскохозяйственным животным в личных подсобных хозяйствах, так и диким животным в охотничьих угодьях", – говорится опять же в документах к законопроекту.

По оценкам специалистов, каждый год волкособы загрызают только косулей сибирских на 4,8 млн рублей.

А почему этим вопросом занялись только сейчас?

На самом деле, не только сейчас, депутаты уже не первый год ищут решение проблемы бездомных собак (и тех, что живут в населённых пунктах и нападают на людей, и тех, кто уходит в леса).

Чуть менее года назад председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов рассказал, что в парламенте есть инициатива включить диких собак в список охотничьих ресурсов, то есть разрешить их отстрел. Он напомнил, что в Тогуле бывшие лучшие друзья человека задрали 17 косуль. А его зам по комитету Вячеслав Лаптев привёл такие данные: в 2021 году собаки загрызли более 100 косуль в алтайских лесах.

Эта инициатива вызвала тогда бурную дискуссию, дошедшую даже до Госдумы. Её яро раскритиковал челябинский депутат, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Он выразил опасение: а вдруг алтайские депутаты обратят своё внимание ещё на кого-то, например, сирот и стариков, и признают их охотничьим ресурсом.

Тема действительно спорная, но для Алтайского края проблема с безнадзорными животными очень актуальна.

До 2013 года в России действовали Правила охоты по регулированию численности в течение круглого года. По ним волки, шакалы, серая ворона и бродячие беспородные собаки были объектами охоты. То есть их можно было отстреливать в границах охотничьих угодий для регулирования численности, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных. Но правила, повторимся, отменили почти 10 лет назад.

Сейчас краевой закон включает в перечень охотничьих ресурсов волков. А аграрный комитет предлагает внести в этот список волкособов, или волко-собачьи гибриды, как они их называют. То есть уже не просто собак, как годом ранее, а именно их особо одичавших собратьев. Как отличить одних от других? По словам Вячеслава Лаптева, волкособы имеют характерные внешние и поведенческие признаки, которые охотники увидят.

Ранее АКЗС отправляло в Госдуму предложение разрешить гуманное усыпление собак. Не всех, конечно, а только лишь демонстрирующих немотивированную агрессию. Но федеральные коллеги пока не поддержали идею.

Так и что в итоге, волкособов разрешат отстреливать или нет?

Вячеслав Лаптев предположил в беседе с amic.ru, что большинство депутатов АКЗС всё-таки поддержат эту инициативу и закон примут. Хотя явно будут и те, кто выступит против. И не исключено, что только ради пиара, отметил собеседник.

А вот на поддержку от депутатов Госдумы он, похоже, особенно не рассчитывает. Впрочем, эта инициатива не для депутатов и чиновников, а для людей, подчеркнул народный избранник.