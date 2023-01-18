Кто такие волкособы и почему их хотят отстреливать в Алтайском крае
По данным властей, эти животные каждый год загрызают только косуль более чем на 4,8 млн рублей
18 января 2023, 14:17, Александра Черданцева
Краевой парламент, а точнее – его аграрный комитет, в очередной раз вернулся к теме бродячих животных. На этот раз защищать жизнь и здоровье людей и скота собираются не от брошенных домашних собак, а от давно одичавших и породнившихся с волками. Речь о так называемых волкособах. Рассказываем, что это за животные, чем они не угодили депутатам и что с ними теперь будет.
Кто такие волкособы?
Это гибрид собаки и волка.
"После отмены данных правил (каких именно – скажем ниже, – прим. ред.) на территориях охотничьих угодий Алтайского края стали формироваться колонии одичавших собак, которые впоследствии скрестились с волками", – сказано в пояснительной записке к законопроекту о внесении поправок в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".
Впрочем, люди тоже неоднократно пытались выводить новую породу из скрещивания более домашних собак и диких волков. Однако удачных примеров было немного.
Что волкособы сделали такого плохого, что их собираются отстреливать?
Они нападают на домашних и диких животных.
"Они наносят ущерб как сельскохозяйственным животным в личных подсобных хозяйствах, так и диким животным в охотничьих угодьях", – говорится опять же в документах к законопроекту.
По оценкам специалистов, каждый год волкособы загрызают только косулей сибирских на 4,8 млн рублей.
А почему этим вопросом занялись только сейчас?
На самом деле, не только сейчас, депутаты уже не первый год ищут решение проблемы бездомных собак (и тех, что живут в населённых пунктах и нападают на людей, и тех, кто уходит в леса).
Чуть менее года назад председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов рассказал, что в парламенте есть инициатива включить диких собак в список охотничьих ресурсов, то есть разрешить их отстрел. Он напомнил, что в Тогуле бывшие лучшие друзья человека задрали 17 косуль. А его зам по комитету Вячеслав Лаптев привёл такие данные: в 2021 году собаки загрызли более 100 косуль в алтайских лесах.
Эта инициатива вызвала тогда бурную дискуссию, дошедшую даже до Госдумы. Её яро раскритиковал челябинский депутат, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Он выразил опасение: а вдруг алтайские депутаты обратят своё внимание ещё на кого-то, например, сирот и стариков, и признают их охотничьим ресурсом.
Тема действительно спорная, но для Алтайского края проблема с безнадзорными животными очень актуальна.
До 2013 года в России действовали Правила охоты по регулированию численности в течение круглого года. По ним волки, шакалы, серая ворона и бродячие беспородные собаки были объектами охоты. То есть их можно было отстреливать в границах охотничьих угодий для регулирования численности, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных. Но правила, повторимся, отменили почти 10 лет назад.
Сейчас краевой закон включает в перечень охотничьих ресурсов волков. А аграрный комитет предлагает внести в этот список волкособов, или волко-собачьи гибриды, как они их называют. То есть уже не просто собак, как годом ранее, а именно их особо одичавших собратьев. Как отличить одних от других? По словам Вячеслава Лаптева, волкособы имеют характерные внешние и поведенческие признаки, которые охотники увидят.
Ранее АКЗС отправляло в Госдуму предложение разрешить гуманное усыпление собак. Не всех, конечно, а только лишь демонстрирующих немотивированную агрессию. Но федеральные коллеги пока не поддержали идею.
Так и что в итоге, волкособов разрешат отстреливать или нет?
Вячеслав Лаптев предположил в беседе с amic.ru, что большинство депутатов АКЗС всё-таки поддержат эту инициативу и закон примут. Хотя явно будут и те, кто выступит против. И не исключено, что только ради пиара, отметил собеседник.
А вот на поддержку от депутатов Госдумы он, похоже, особенно не рассчитывает. Впрочем, эта инициатива не для депутатов и чиновников, а для людей, подчеркнул народный избранник.
"Мы ориентируемся, прежде всего, на просьбы снизу, от населения и глав муниципалитетов. Что же касается федерального уровня, ну там есть те, кто ниже 50-го этажа и не опускается, мы ближе к земле и видим эту проблему. Как бы ни было жалко животных, но сначала мы должны думать о людях, о детях, которых они кусают", – отметил Лаптев.
Комментарии 18