Учителей хотят заставить следить за курящими учениками и снимать их на видео
Они смогут фиксировать нарушения на свой личный телефон или просто глазами
22 июля 2024, 11:33, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий штрафовать подростков, их родителей, учителей и обслуживающий персонал, если они курят на территории школы или детского сада, пишет "Парламентская газета".
"Следить, чтобы никто не дымил, предложили с помощью камер наблюдения, которые установлены почти во всех школах страны. Поэтому законодателям нужно обсудить с Минпросвещения, как будут применять камеры для выявления курильщиков, кто за это будет отвечать и планируют ли к этому привлекать учителей", – отмечает издание.
Если преподавателей заставят отслеживать курение школьников, они смогут фиксировать нарушения на свой личный телефон или просто глазами.
Кроме того, для выявления подростков-курильщиков могут использовать и системы распознавания лиц, находящиеся в юрисдикции МВД.
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11:41:24 22-07-2024
Вот депутаты сами пусть бегают за курильщиками и снимают, вместо того, чтобы на заседаниях спать или прогуливать. А учителя пусть учат.
11:48:08 22-07-2024
Учителя еще не все разбежались? Отлично, давайте навесим еще и функции слежения, а то че они.
13:24:16 22-07-2024
Гость (11:48:08 22-07-2024) Учителя еще не все разбежались? Отлично, давайте навесим еще...
Нормальные, что-то знающие и имеющие способности научить разбежались давно. Остались пред пенсионеры, пенсионеры и просто тупицы.
12:22:19 22-07-2024
нормальные школьники курят в туалете, или вы и там камеры поставите?
13:07:07 22-07-2024
Гость (12:22:19 22-07-2024) нормальные школьники курят в туалете, или вы и там камеры по... там датчики дыма надо размещать, как в самолетах.
17:01:36 22-07-2024
Гость (13:07:07 22-07-2024) там датчики дыма надо размещать, как в самолетах.... умно🤔
12:32:00 22-07-2024
Опять учителя... Учитель учить должен а не окурков гонять... Охранника с розгами поставьте. Покурил-розгами его розгами...
12:51:18 22-07-2024
Макс (12:32:00 22-07-2024) Опять учителя... Учитель учить должен а не окурков гонять...... Охранника?)
13:02:17 22-07-2024
фиксировать на видео просто глазами.. Робокопы учителя
13:07:46 22-07-2024
Не боитесь, что учителей поколотят?
13:15:45 22-07-2024
Гость (13:07:46 22-07-2024) Не боитесь, что учителей поколотят?... у нас их много ишо
14:06:44 22-07-2024
Как бы мы не относились к США, надо отдать должное, борьба с табаком у них идёт успешно. Во-первых, насаждается образ курильщика-лузера (так оно и есть, кстати), во-вторых, запрещена продажа сигарет со вкусо-ароматическими добавками, улучшающими вкус, к примеру, с ментолом (Salem запретили!). В армии США курение под полным запретом. И теперь курение там ассоциируется с мексиканцами, чернокожими, славянами и прочими "людьми 2го сорта"... А что у нас? В точности наоборот, в частности, уже нет сигарет без вкусного соуса! Курят через одного и это считается нормальным! Хотя курение так же противоестественно человеческой физиологии, как содомия!
14:53:10 22-07-2024
Гость (14:06:44 22-07-2024) Как бы мы не относились к США, надо отдать должное, борьба с... Это явление называется "показал чёрт моду, а сам в воду"
07:39:44 23-07-2024
Гость (14:06:44 22-07-2024) Как бы мы не относились к США, надо отдать должное, борьба с...
Чудо, ты давно из Америки вернулось??? Телевизер меньше смотри!
14:45:37 22-07-2024
Пусть ПДН (Подразделения по Делам Несовершеннолетних) этим занимаются - устанавливают камеры слежения, выходят из кабинетов и делают осмотры, облавы на нарушителей. Учителя не имеют полномочий этим заниматься, могут только по личной инициативе втихушку сообщить куда следует, чтобы не вступать в конфликт с учениками - это мешает обучению, да и не безопасно.
17:00:27 22-07-2024
Интересно, ЧО КУРИЛ депутат, который эту хрень придумал? Забористое че-то - мозги на раз отшибает! Когда их уже штрафовать начнут за подобные инициативы?
19:21:06 22-07-2024
Раньше курящих школьников гонял физрук, теперь сопливых вейперов- училка информатики
00:03:06 23-07-2024
Как гоняли их по туалетам, так и гоняют... И нас гоняли. Выросли вроде все нормальными людьми...