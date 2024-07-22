Учителей хотят заставить следить за курящими учениками и снимать их на видео

Они смогут фиксировать нарушения на свой личный телефон или просто глазами

22 июля 2024, 11:33, ИА Амител

Шпионы женщина и мужчина / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий штрафовать подростков, их родителей, учителей и обслуживающий персонал, если они курят на территории школы или детского сада, пишет "Парламентская газета".

"Следить, чтобы никто не дымил, предложили с помощью камер наблюдения, которые установлены почти во всех школах страны. Поэтому законодателям нужно обсудить с Минпросвещения, как будут применять камеры для выявления курильщиков, кто за это будет отвечать и планируют ли к этому привлекать учителей", – отмечает издание.

Если преподавателей заставят отслеживать курение школьников, они смогут фиксировать нарушения на свой личный телефон или просто глазами.

Кроме того, для выявления подростков-курильщиков могут использовать и системы распознавания лиц, находящиеся в юрисдикции МВД.

Ранее в Сибири на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы.