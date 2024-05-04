НОВОСТИОбщество

Учителя выступили против возвращения телесных наказаний в российских школах

По словам Дмитрия Казакова, в современном мире такие практики — антигуманны

04 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Школьные учебники / Фото: unsplash.com
Школьные учебники / Фото: unsplash.com

В школы ни в коем случае нельзя возвращать телесные наказания, заявил член Совета профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.

По его словам, это антигуманно и для школы "это точно не тот вид наказания, который возможен".

"Да, все прекрасно знают, что они (телесные наказания. – Прим. ред.) раньше были, но от них отказались и это правильно. Применять эти практики в современном мире не нужно, это большие шаги назад, это антигуманно", – цитирует его НСН.

Как отметил Казаков, гораздо правильнее будет создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить, и воспитывать детей.

Ранее зампред организации "Клуб адмиралов" Валерий Дорогин предложил вернуть телесные наказания в школы, так как "битье определяет сознание".

образование школы

Комментарии 8

Avatar Picture
Грыша

13:37:00 04-05-2024

Сидоров старший Сидорова младшего как сидорову козу розгами...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:08 04-05-2024

Сдачи бояться получить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:03 04-05-2024

Зря. Интересно бы получилось. Какой-нибудь молодой учитель Петька, лет 22, сухонького телосложения, наказал бы дородную 18-летнюю выпускницу Оксанку шлепками по попе. Может быть потом она его, причем с одноклассницами.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:50 04-05-2024

Кем работаешь в школе? Да экзекутором, О как. А где учился? В пединституте на экзекутора. А как наказываешь и за что? Ну там за плохое поведение, не опрятный вид, не подготовку к урокам, не понимание учебного материала. Порю розгами, раздаю пощечины. Чем больше учеников наказал, тем больше премия. Любимое занятие с утра сидеть на входе в школу и смотреть на обувь школьников. У кого шнурки не завязаны или обувь грязная сразу пинку получают, а мне + директор ставит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:42 04-05-2024

Родителей лупить надо. Яжмамок. Тогда толк будет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:02 05-05-2024

Гость (14:53:42 04-05-2024) Родителей лупить надо. Яжмамок. Тогда толк будет....
Не будет. Там голова отбита наглухо!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:47 04-05-2024

пословица: ять и ижица -дело к розгам движется

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
волк

19:16:19 04-05-2024

Можно, но только по отношению к Дорогину

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров