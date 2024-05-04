Учителя выступили против возвращения телесных наказаний в российских школах

По словам Дмитрия Казакова, в современном мире такие практики — антигуманны

04 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Школьные учебники / Фото: unsplash.com

В школы ни в коем случае нельзя возвращать телесные наказания, заявил член Совета профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.

По его словам, это антигуманно и для школы "это точно не тот вид наказания, который возможен".

"Да, все прекрасно знают, что они (телесные наказания. – Прим. ред.) раньше были, но от них отказались и это правильно. Применять эти практики в современном мире не нужно, это большие шаги назад, это антигуманно", – цитирует его НСН.

Как отметил Казаков, гораздо правильнее будет создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить, и воспитывать детей.

Ранее зампред организации "Клуб адмиралов" Валерий Дорогин предложил вернуть телесные наказания в школы, так как "битье определяет сознание".