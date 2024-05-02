В России предложили вернуть в школы телесные наказания
По мнению Валерия Дорогина, битье определяет сознание
02 мая 2024, 11:50, ИА Амител
Во время дебатов в Мосгордуме предложили вернуть в школы телесные наказания, сообщает "Коммерсантъ".
На мероприятии участники обсуждали, как воспитать москвича-патриота, и выступали со своими идеями: например, проводить просветительские экскурсии, волонтерские акции, военную подготовку.
Но сильнее всех выделился первый зампред "Клуба адмиралов" Валерий Дорогин, который считает, что школьников надо бить, так как "битье определяет сознание".
По его мнению, до 14 лет "понятие "совесть" отсутствует" и "что хорошо, что плохо" познается "через спину".
Ранее томский депутат Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, так как эти люди – "черви на нашем теле".
12:07:07 02-05-2024
Хорошее дело, только не получится "вернуть"!
12:08:01 02-05-2024
Идиотизм не лечится.
12:10:37 02-05-2024
Не плохо бы начать сечь с Дорогина и других депутатов.
12:21:20 02-05-2024
Ага, указкой по рукам! Дожили...
12:21:23 02-05-2024
у них с праздников что ли еще не выветрилось?
12:29:13 02-05-2024
Надо внедрить телесные наказания в Мосгордуме
12:56:56 02-05-2024
В России --- в Мосгордуме, причем тут Россия, Мосгордума только по Москве решает. Прикольно будет, если решат, там квартиры в цене еще вырастут, все захотят туда
13:16:10 02-05-2024
Может, пора уже психиатричку вызывать?
13:40:36 02-05-2024
Насилие подавляет волю. Безвольным легко управлять и склонять к каким-либо действиям или влиянию. К воспитанию это не имеет никакого отношения.
14:04:38 02-05-2024
Так ведь есть же уже!? Только правда пока для учителей со стороны учеников..! Но так есть же!?...
14:07:02 02-05-2024
Докатились... Слов нет. Реальное предложение, реального депутата России!
Шел 2024 год. А про крепостных он не обмолвился? Может тоже вернуть?
Трудно поверить, что подобные вещи происходят на самом деле.
Лечись дядя, лечись!
16:26:23 02-05-2024
Да что уж там скромничать... сразу дыбу, четвертование и т.п.
16:28:35 02-05-2024
Их там принято увольнять вроде за подобную ересь? Типа, "рожать не просили" и подобное?
18:39:15 02-05-2024
Как же яжмамки закудахтали!!!
19:43:20 02-05-2024
В школе незачем, а вот родителям надо вернуть такое право!
07:11:48 03-05-2024
Москва и патриотизм? Ничего общего. Стартовая площадка для чубайсов.
19:16:37 03-05-2024
НВП хорошее дело.
Его со спецом к бредням воткнули, чтобы вызвать антипатию
20:52:36 04-05-2024
Дедушка Адмирал Дорогин предлагает поставить в классах лавки, ведро с замоченными розами и чтобы учителя снимали с детей штаны и пороли этими розами??? Он в уме????
21:07:19 04-05-2024
Анна (20:52:36 04-05-2024) Дедушка Адмирал Дорогин предлагает поставить в классах лавки... про снятие штанов ни слова не было)) пороть по спине - это рубаху задрать))