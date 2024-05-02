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В России предложили вернуть в школы телесные наказания

По мнению Валерия Дорогина, битье определяет сознание

02 мая 2024, 11:50, ИА Амител

Урок в школе / Фото: unsplash.com
Урок в школе / Фото: unsplash.com

Во время дебатов в Мосгордуме предложили вернуть в школы телесные наказания, сообщает "Коммерсантъ".

На мероприятии участники обсуждали, как воспитать москвича-патриота, и выступали со своими идеями: например, проводить просветительские экскурсии, волонтерские акции, военную подготовку.

Но сильнее всех выделился первый зампред "Клуба адмиралов" Валерий Дорогин, который считает, что школьников надо бить, так как "битье определяет сознание".

По его мнению, до 14 лет "понятие "совесть" отсутствует" и "что хорошо, что плохо" познается "через спину".

Ранее томский депутат Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, так как эти люди – "черви на нашем теле".

образование инициативы

Комментарии 19

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Гость

12:07:07 02-05-2024

Хорошее дело, только не получится "вернуть"!

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Гость

12:08:01 02-05-2024

Идиотизм не лечится.

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Гость

12:10:37 02-05-2024

Не плохо бы начать сечь с Дорогина и других депутатов.

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Гость

12:21:20 02-05-2024

Ага, указкой по рукам! Дожили...

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R22

12:21:23 02-05-2024

у них с праздников что ли еще не выветрилось?

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Гость

12:29:13 02-05-2024

Надо внедрить телесные наказания в Мосгордуме

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Гость

12:56:56 02-05-2024

В России --- в Мосгордуме, причем тут Россия, Мосгордума только по Москве решает. Прикольно будет, если решат, там квартиры в цене еще вырастут, все захотят туда

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Кхм...

13:16:10 02-05-2024

Может, пора уже психиатричку вызывать?

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Гость

13:40:36 02-05-2024

Насилие подавляет волю. Безвольным легко управлять и склонять к каким-либо действиям или влиянию. К воспитанию это не имеет никакого отношения.

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Гость

14:04:38 02-05-2024

Так ведь есть же уже!? Только правда пока для учителей со стороны учеников..! Но так есть же!?...

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Гость

14:07:02 02-05-2024

Докатились... Слов нет. Реальное предложение, реального депутата России!
Шел 2024 год. А про крепостных он не обмолвился? Может тоже вернуть?
Трудно поверить, что подобные вещи происходят на самом деле.
Лечись дядя, лечись!

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Гость

16:26:23 02-05-2024

Да что уж там скромничать... сразу дыбу, четвертование и т.п.

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Светлана

16:28:35 02-05-2024

Их там принято увольнять вроде за подобную ересь? Типа, "рожать не просили" и подобное?

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Гость

18:39:15 02-05-2024

Как же яжмамки закудахтали!!!

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Гость

19:43:20 02-05-2024

В школе незачем, а вот родителям надо вернуть такое право!

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Гость

07:11:48 03-05-2024

Москва и патриотизм? Ничего общего. Стартовая площадка для чубайсов.

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Гость

19:16:37 03-05-2024

НВП хорошее дело.
Его со спецом к бредням воткнули, чтобы вызвать антипатию

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Анна

20:52:36 04-05-2024

Дедушка Адмирал Дорогин предлагает поставить в классах лавки, ведро с замоченными розами и чтобы учителя снимали с детей штаны и пороли этими розами??? Он в уме????

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Гость

21:07:19 04-05-2024

Анна (20:52:36 04-05-2024) Дедушка Адмирал Дорогин предлагает поставить в классах лавки... про снятие штанов ни слова не было)) пороть по спине - это рубаху задрать))

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