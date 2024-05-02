В России предложили вернуть в школы телесные наказания

По мнению Валерия Дорогина, битье определяет сознание

02 мая 2024, 11:50, ИА Амител

Урок в школе / Фото: unsplash.com

Во время дебатов в Мосгордуме предложили вернуть в школы телесные наказания, сообщает "Коммерсантъ".

На мероприятии участники обсуждали, как воспитать москвича-патриота, и выступали со своими идеями: например, проводить просветительские экскурсии, волонтерские акции, военную подготовку.

Но сильнее всех выделился первый зампред "Клуба адмиралов" Валерий Дорогин, который считает, что школьников надо бить, так как "битье определяет сознание".

По его мнению, до 14 лет "понятие "совесть" отсутствует" и "что хорошо, что плохо" познается "через спину".

Ранее томский депутат Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, так как эти люди – "черви на нашем теле".