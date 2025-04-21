В Барнауле цены корректируются, но покупателю это сложно заметить

21 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Потребители стали чаще находить выгодные предложения на зарубежные бренды одежды, обуви и аксессуаров. Они появились как в офлайн-ретейле, так и на маркетплейсах. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, связано ли это напрямую с укреплением рубля и надолго ли сохранится этот тренд.

Снижение цен особенно заметно на маркетплейсах и на таких платформах, как Ozon Global или CDEK.Shopping, где россияне заказывают товары известных брендов из-за рубежа через байеров. Многие товары в долларах либо евро стали значительно дешевле для россиян в пересчете на рубли. В частности, на CDEK.Shopping сейчас объявлена распродажа на Nike и Adidas со скидкой до 70%. Параллельный импорт действительно дешевеет, но байеры могут сохранять цены ради прибыли, особенно на дефицитные бренды.

Несмотря на укрепление рубля, не дешевеет импортная одежда в России и в розничном ретейле. Но в отдельных категориях и сегментах точечные изменения есть, объясняет гендиректор FINN FLARE Ксения Рясова:

"Цена ниже прошлогодней или такая же, потому что курс доллара был примерно такой же. Например, у нас продукт зашел по курсу 95. Курс ниже, у нас скидка 20% при определенном чеке и 10% для всех. Мы возвращаем эту разницу в курсе покупателю в виде скидки. Мне кажется, что сейчас очень удачное время для шопинга, практически все устраивают какие-то акции, mid-season sale очень рано в этом году стартовал. Если вы придете сейчас в торговый центр, то увидите много интересных предложений".

В Барнауле корректировка цен есть, но она едва заметна потребителю. Барнаульский мультибренд "Артмода NM" работает с иностранными компаниями из Турции и Греции и находится в ежедневной зависимости от курса валют. Основатель мультибренда Нина Глушакова говорит, что постоянное изменение цен связано не только со стоимостью товара, но и с таможенными услугами, даже с транспортными.

"Поэтому когда происходит изменение курса, мы, конечно, корректируем цены. Но корректируем цены не путем изменения ценника, а введением скидок, потому что ежедневное изменение ценника просто нереально в связи с тем, что сейчас ведется компьютерный учет и надо постоянно вносить изменения в программу", – пояснила она.

В целом эксперты сходятся во мнении, что значительного системного понижения цен на рынке ожидать не стоит и во многом это связано с назревающими тарифными войнами, развязанными США. Укрепление рубля дает шанс сэкономить только при заказе из Китая или поездках за границу.