Ударит больно. Как бизнесу на Алтае готовиться к налоговой реформе и снизить потери

С Нового года в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые вызвали большие опасения у предпринимателей

31 октября 2024, 12:10, ИА Амител erid: LjN8KH9A8

Налоговая реформа, которая в России вступит в силу с 1 января 2025 года, коснется всех – и бизнеса, и обычных граждан. И ударит больно. Так считает гостья "Переговорки" на amic.ru директор аутсорсинговой компании "1+1" Ольга Сорокина. Она отмечает, что новая реформа влечет самые масштабные изменения налоговой системы за последние 15 лет. А налоговая нагрузка возрастет для многих. При этом Ольга Сорокина рекомендует не паниковать, считать финансы и обращаться за консультацией к специалистам, которые помогут минимизировать вероятные потери и подготовиться к изменениям.

Кто в "Переговорке"



Ольга Сорокина, собственник и руководитель аутсорсинговой компании "1+1".

Имеет два высших образования: экономическое (финансы и кредит) и юридическое.

Автор курса практической бухгалтерии с 1С для бухгалтеров.

Руководитель комитета по налогам Алтайского отделения "Опора России".

Компания "1+1" 13 лет специализируется на бухгалтерском аутсорсинге, занимает лидирующие позиции в Алтайском крае в этой сфере и, согласно рэнкингу RAEX ("РАЭКС"), входит в 50 крупнейших по России. В команде "1+1" 40 человек и более 300 компаний на обслуживании. Вместе с бухобслуживанием "1+1" предоставляет комплекс услуг по сопровождению бизнеса: юридическое обслуживание, кадровый и воинский учет, а также финансовый консалтинг.

01:32 Почему новую налоговую реформу называют "справедливой". Ольга Сорокина рассказывает, что эти новшества коснутся большинства населения: и предпринимателей, и обычных граждан.

02:13 "Налоговая нагрузка возрастет". О том, какие именно новшества нас всех ждут. Например, повышается НДФЛ для граждан с высокой зарплатой, а некоторым компаниям, ранее работающим по упрощенной системе налогообложения, придется платить НДС. Каким именно – смотрите в видео. Ольга Сорокина рассказывает, скольких компаний это коснется и что им сейчас делать.

04:58 А есть ли что-то хорошее? Есть пилотный налоговый режим "автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Некоторым компаниям это поможет снизить расходы. Но для этого нужен соответствующий региональный закон.

05:44 Опять о минусах: новая реформа отменяет миграцию в "налоговые оазисы".

06:24 "В бюджет государства поступит крупная сумма". О том, зачем вообще нужна эта налоговая реформа.

07:08 О налоговой амнистии – что это за новация и кого она коснется?

09:23 О том, как ревизоры могут доказать, что компания дробила свой бизнес, уходя от налогов.

10:10 Уйдет ли зарплата сотрудников снова в тень после повышения налоговой нагрузки на предпринимателей?

11:29 "Все предприниматели плачут". Каких кадров особенно не хватает предпринимателям?

12:34 "Профессия была скомпрометирована и дискредитирована". О том, куда исчезли бухгалтеры.

13:29 "Просчитывайте варианты и обращайтесь к специалистам". О том, как минимизировать бизнесу потери от предстоящей налоговой реформы.

14:41 Кто клиенты аутсорсинговой компании "1+1"?

15:22 Зачем Ольга Сорокина ведет телеграм-канал с советами, как компаниям выходить из кризисных ситуаций?

16:39 Кто выживет после вступления в силу изменений в налоговом законодательстве?

17:40 "Не унывать и считать финансы". Ольга Сорокина о том, как компаниям удержаться на плаву и даже вырастить доходность.

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