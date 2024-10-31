Ударит больно. Как бизнесу на Алтае готовиться к налоговой реформе и снизить потери
С Нового года в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые вызвали большие опасения у предпринимателей
31 октября 2024, 12:10, ИА Амител erid: LjN8KH9A8
Налоговая реформа, которая в России вступит в силу с 1 января 2025 года, коснется всех – и бизнеса, и обычных граждан. И ударит больно. Так считает гостья "Переговорки" на amic.ru директор аутсорсинговой компании "1+1" Ольга Сорокина. Она отмечает, что новая реформа влечет самые масштабные изменения налоговой системы за последние 15 лет. А налоговая нагрузка возрастет для многих. При этом Ольга Сорокина рекомендует не паниковать, считать финансы и обращаться за консультацией к специалистам, которые помогут минимизировать вероятные потери и подготовиться к изменениям.
Кто в "Переговорке"
Ольга Сорокина, собственник и руководитель аутсорсинговой компании "1+1".
Имеет два высших образования: экономическое (финансы и кредит) и юридическое.
Автор курса практической бухгалтерии с 1С для бухгалтеров.
Руководитель комитета по налогам Алтайского отделения "Опора России".
Компания "1+1" 13 лет специализируется на бухгалтерском аутсорсинге, занимает лидирующие позиции в Алтайском крае в этой сфере и, согласно рэнкингу RAEX ("РАЭКС"), входит в 50 крупнейших по России. В команде "1+1" 40 человек и более 300 компаний на обслуживании. Вместе с бухобслуживанием "1+1" предоставляет комплекс услуг по сопровождению бизнеса: юридическое обслуживание, кадровый и воинский учет, а также финансовый консалтинг.
01:32 Почему новую налоговую реформу называют "справедливой". Ольга Сорокина рассказывает, что эти новшества коснутся большинства населения: и предпринимателей, и обычных граждан.
02:13 "Налоговая нагрузка возрастет". О том, какие именно новшества нас всех ждут. Например, повышается НДФЛ для граждан с высокой зарплатой, а некоторым компаниям, ранее работающим по упрощенной системе налогообложения, придется платить НДС. Каким именно – смотрите в видео. Ольга Сорокина рассказывает, скольких компаний это коснется и что им сейчас делать.
04:58 А есть ли что-то хорошее? Есть пилотный налоговый режим "автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Некоторым компаниям это поможет снизить расходы. Но для этого нужен соответствующий региональный закон.
05:44 Опять о минусах: новая реформа отменяет миграцию в "налоговые оазисы".
06:24 "В бюджет государства поступит крупная сумма". О том, зачем вообще нужна эта налоговая реформа.
07:08 О налоговой амнистии – что это за новация и кого она коснется?
09:23 О том, как ревизоры могут доказать, что компания дробила свой бизнес, уходя от налогов.
10:10 Уйдет ли зарплата сотрудников снова в тень после повышения налоговой нагрузки на предпринимателей?
11:29 "Все предприниматели плачут". Каких кадров особенно не хватает предпринимателям?
12:34 "Профессия была скомпрометирована и дискредитирована". О том, куда исчезли бухгалтеры.
13:29 "Просчитывайте варианты и обращайтесь к специалистам". О том, как минимизировать бизнесу потери от предстоящей налоговой реформы.
14:41 Кто клиенты аутсорсинговой компании "1+1"?
15:22 Зачем Ольга Сорокина ведет телеграм-канал с советами, как компаниям выходить из кризисных ситуаций?
16:39 Кто выживет после вступления в силу изменений в налоговом законодательстве?
17:40 "Не унывать и считать финансы". Ольга Сорокина о том, как компаниям удержаться на плаву и даже вырастить доходность.
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12:19:36 31-10-2024
Приходят Белые - грабят, приходят Красные - грабят, а тут приходит налоговая реформа....
13:06:00 31-10-2024
Так "ударит больно" что, только по бизнесу? Если бизнесу придется заплатить пять-семь лишних процентов с оборота (не с прибыли) - то бизнес и цены поднимет на эти пять-семь процентов минимум. Это ж получается аналог налога с продаж в чистом виде.
21:40:40 31-10-2024
Хоспади, какое бла-бла-бла. Реклама этой компании абсолютно не соответсвует качеству предоставляемых ею услуг.
23:11:58 31-10-2024
Рассказать и я могу, а делать то что фактически?
17:23:36 06-11-2024
Ольга, спасибо большое! Как всегда, все обстоятелно и без воды, будем готовиться!