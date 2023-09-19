Двор для "чужих". Почему в "Изумрудном" так и не решилась проблема с парковками
Жители ближайших к "Изумрудному" домов продолжают жаловаться на проблемы с парковками
19 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Жители ближайших к парку "Изумрудный" домов жалуются на проблемы с парковками. По их словам, посетители общественного пространства заезжают во дворы многоэтажек, оставляют свои авто там, а местные тем временем не могут найти места для своих машин. Иногда "чужаки" и вовсе перекрывают въезд во дворы и туда не может попасть транспорт. Почему проблему трудно решить и можно ли сделать у "Изумрудного" больше парковок, amic.ru спросил у руководителя парка Владислава Вакаева.
Кошмар на улице парка
О проблеме amic.ru писал в октябре прошлого года. Тогда вопрос поднимали жители домов на пр. Комсомольском, 101, ул. Профинтерна, 59, и других. С тех пор, говорят люди, ситуация не сильно изменилась. И машины "гостей парка" все еще буквально оккупируют близлежащие дворы.
"Год назад администрация парка обещала устранить причиняемые неудобства расположенным рядом жилым домам и организациям по проспекту Комсомольскому в виде многочисленных паркующихся машин. Вопрос обещали решить до конца лета. В парке проводится все больше и больше мероприятий, без конца играет музыка и гостей прибывает все больше и больше. Парк отдыха превращает в кошмар вечера и выходные дни местных жителей. Наплыв машин такой, что они нагло преграждают полностью выезд из двора напротив парка", – написала одна из жительниц в бот amic.ru в Telegram.
По ее словам, новая парковка открывшегося рядом фитнес-центра также забита автомобилями, а еще на одной автостоянке рядом с охранным предприятием есть шлагбаум.
У "Изумрудного" появятся новые парковки?
Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев отметил, что в этом году ситуация с парковками улучшилась. Так, со стороны визит-центра появилось 36 парковочных мест, плюс пока еще есть 100 мест со стороны фитнес-центра, но уже скоро там могут поставить шлагбаум, отметил Вакаев. Всего сейчас у парка 126 парковочных мест, плюс 100 у фитнес-центра. При этом проблема все еще остается острой, отметил он.
Особенно много машин заезжает в ближайшие дворы в дни проведения общекраевых мероприятий – например, "Гастрофеста". В эти моменты руководство "Изумрудного" просит организаторов публиковать карту ближайших к парку парковок, отметил Вакаев. Например, парковочная зона образуется на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Советской. От него до "Изумрудного" нужно пройти всего 300 метров, отметил управляющий общественным пространством. И сейчас он тоже призывает людей ставить машины подальше от парка и немного прогуляться.
В следующем году в парке появится около 50 парковочных мест со стороны проспекта Сибирского, вблизи недостроенного комплекса "Мотор", сообщил Вакаев. Их могут создать к концу лета 2024 года. Также руководство "Изумрудного" будет пытаться делать парковочные карманы со стороны улицы Ленской, сказал он.
"Больше парковочных мест у нас нет"
Однако ситуация, так или иначе, останется напряженной, потому что "Изумрудный" находится в центре города и привлекает много людей, подчеркнул Вакаев.
"Я сам живу в центре, на пересечении Максима Горького и Интернациональной, там много "офисников" и днем не припарковаться. Приезжают машины из разных частей города, место популярное. Если территория общедомовая, всегда есть возможность у жильцов перекрыть въезд в свой двор шлагбаумом, сегодня так делают все жители домов в центре, это жизнь. Сейчас и так все, что вокруг парка, превращается в парковки. Больше парковочных мест у нас нет, мы же не будем забирать территорию парка под места для машин", – прокомментировал ситуацию руководитель "Изумрудного".
Кроме того, в парке намерены сделать все, чтобы водители не перекрывали въезды во дворы. В скором времени руководство собирается обратиться в ГИБДД, чтобы во дворах поставили знаки "Стоянка и парковка запрещена".
07:14:17 19-09-2023
Закрывайте эту веселуху, на заброшенном кладбище
08:04:56 19-09-2023
У парка хоть какая-то парковка есть, а вот у театра им. Золотухина ее просто нет. СОВСЕМ.
09:00:35 19-09-2023
Снесите карлинскую заброшку-недостроенный МОТОР и на этом месте будет отличная парковка! Все так просто!
09:29:02 19-09-2023
Потому что как будто по указке с самого верха во всей стране идёт сокращение парковочных мест!? Точнее небольшое увеличение при обильном строительстве новых площадей и площадок, а это можно сказать уменьшение парковок! Может кто-то из архитектуры объяснит, нормативы парковок, как было и как стало теперь!? Думаю оч интересная тема для обсуждения...
09:30:56 19-09-2023
Можно сделать платную парковку и желающих станет меньше
11:05:26 19-09-2023
Спрашивали-отвечаем (09:30:56 19-09-2023) Можно сделать платную парковку и желающих станет меньше... Да-да, все желающие продолжат парковаться во дворах.
11:34:51 19-09-2023
Дворы - не место для парковки!
11:36:47 19-09-2023
Весь город в одну сплошную парковку превращается
12:51:39 19-09-2023
А вот в эту же тему вопрос, какого хрена закрыли шлагбаумом парковку у Коллизея со стороны Партизанской?
13:03:57 19-09-2023
Проблема с парковкой так и не решилась, потому что Изумрудным занимаются дилетанты, временщики.