Жители ближайших к "Изумрудному" домов продолжают жаловаться на проблемы с парковками

19 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Парковка у парка "Изумрудный" / Фото предоставлено жительницей

Жители ближайших к парку "Изумрудный" домов жалуются на проблемы с парковками. По их словам, посетители общественного пространства заезжают во дворы многоэтажек, оставляют свои авто там, а местные тем временем не могут найти места для своих машин. Иногда "чужаки" и вовсе перекрывают въезд во дворы и туда не может попасть транспорт. Почему проблему трудно решить и можно ли сделать у "Изумрудного" больше парковок, amic.ru спросил у руководителя парка Владислава Вакаева.

Кошмар на улице парка

О проблеме amic.ru писал в октябре прошлого года. Тогда вопрос поднимали жители домов на пр. Комсомольском, 101, ул. Профинтерна, 59, и других. С тех пор, говорят люди, ситуация не сильно изменилась. И машины "гостей парка" все еще буквально оккупируют близлежащие дворы.

"Год назад администрация парка обещала устранить причиняемые неудобства расположенным рядом жилым домам и организациям по проспекту Комсомольскому в виде многочисленных паркующихся машин. Вопрос обещали решить до конца лета. В парке проводится все больше и больше мероприятий, без конца играет музыка и гостей прибывает все больше и больше. Парк отдыха превращает в кошмар вечера и выходные дни местных жителей. Наплыв машин такой, что они нагло преграждают полностью выезд из двора напротив парка", – написала одна из жительниц в бот amic.ru в Telegram.

По ее словам, новая парковка открывшегося рядом фитнес-центра также забита автомобилями, а еще на одной автостоянке рядом с охранным предприятием есть шлагбаум.

Автомобили на парковке у парка "Изумрудный"/ Фото: предоставлено жителями

У "Изумрудного" появятся новые парковки?

Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев отметил, что в этом году ситуация с парковками улучшилась. Так, со стороны визит-центра появилось 36 парковочных мест, плюс пока еще есть 100 мест со стороны фитнес-центра, но уже скоро там могут поставить шлагбаум, отметил Вакаев. Всего сейчас у парка 126 парковочных мест, плюс 100 у фитнес-центра. При этом проблема все еще остается острой, отметил он.

Особенно много машин заезжает в ближайшие дворы в дни проведения общекраевых мероприятий – например, "Гастрофеста". В эти моменты руководство "Изумрудного" просит организаторов публиковать карту ближайших к парку парковок, отметил Вакаев. Например, парковочная зона образуется на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Советской. От него до "Изумрудного" нужно пройти всего 300 метров, отметил управляющий общественным пространством. И сейчас он тоже призывает людей ставить машины подальше от парка и немного прогуляться.

В следующем году в парке появится около 50 парковочных мест со стороны проспекта Сибирского, вблизи недостроенного комплекса "Мотор", сообщил Вакаев. Их могут создать к концу лета 2024 года. Также руководство "Изумрудного" будет пытаться делать парковочные карманы со стороны улицы Ленской, сказал он.

Забитая парковка у фитнес-центра рядом с "Изумрудным" / Фото предоставлено жителями

"Больше парковочных мест у нас нет"

Однако ситуация, так или иначе, останется напряженной, потому что "Изумрудный" находится в центре города и привлекает много людей, подчеркнул Вакаев.

"Я сам живу в центре, на пересечении Максима Горького и Интернациональной, там много "офисников" и днем не припарковаться. Приезжают машины из разных частей города, место популярное. Если территория общедомовая, всегда есть возможность у жильцов перекрыть въезд в свой двор шлагбаумом, сегодня так делают все жители домов в центре, это жизнь. Сейчас и так все, что вокруг парка, превращается в парковки. Больше парковочных мест у нас нет, мы же не будем забирать территорию парка под места для машин", – прокомментировал ситуацию руководитель "Изумрудного".

Кроме того, в парке намерены сделать все, чтобы водители не перекрывали въезды во дворы. В скором времени руководство собирается обратиться в ГИБДД, чтобы во дворах поставили знаки "Стоянка и парковка запрещена".