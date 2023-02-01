Уехавшие россияне должны вернуться и начать осваивать пустующие земли, заявил депутат

Справедливоросс Дмитрий Гусев предложил простить покинувших РФ и выдать им по 10-15 га земли и технику для её обработки

01 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уехавшие россияне должны вернуться и начать осваивать пустующие земли. Для этого государство должно бесплатно выделить им землю и технику, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

"После объявления мобилизации от 800 тысяч до миллиона людей уехало. Этих людей нужно обязательно вернуть. Есть консолидированное решение. Их надо простить, не принимать никаких мер. Дать им возможность вернуться", – сказал он в разговоре с Ura.ru.

Парламентарий отметил, что у России есть 15 миллионов гектаров необрабатываемых сельхозземель, и земли эти пустуют.

"Надо дать этим людям возможность обрабатывать эту землю. Дать им бесплатно гектаров под 10-15, дать за счёт государства технику, дать гарантированный выкуп этой сельхозпродукции, и пусть едут осваивать новые земли. Это хорошие, действенные меры. Если всё будет нормально, то через 5-10 лет отдавать эту землю в собственность", – добавил он.

В январе Гусев предложил поднять демографию в РФ за счёт европейцев и американцев, которым можно было бы бесплатно раздавать российскую землю. Справедливоросс отмечал, что люди после такого "оттуда ломанутся", "семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам".