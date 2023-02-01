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Уехавшие россияне должны вернуться и начать осваивать пустующие земли, заявил депутат

Справедливоросс Дмитрий Гусев предложил простить покинувших РФ и выдать им по 10-15 га земли и технику для её обработки

01 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уехавшие россияне должны вернуться и начать осваивать пустующие земли. Для этого государство должно бесплатно выделить им землю и технику, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

"После объявления мобилизации от 800 тысяч до миллиона людей уехало. Этих людей нужно обязательно вернуть. Есть консолидированное решение. Их надо простить, не принимать никаких мер. Дать им возможность вернуться", – сказал он в разговоре с Ura.ru.

Парламентарий отметил, что у России есть 15 миллионов гектаров необрабатываемых сельхозземель, и земли эти пустуют.

"Надо дать этим людям возможность обрабатывать эту землю. Дать им бесплатно гектаров под 10-15, дать за счёт государства технику, дать гарантированный выкуп этой сельхозпродукции, и пусть едут осваивать новые земли. Это хорошие, действенные меры. Если всё будет нормально, то через 5-10 лет отдавать эту землю в собственность", – добавил он.

В январе Гусев предложил поднять демографию в РФ за счёт европейцев и американцев, которым можно было бы бесплатно раздавать российскую землю. Справедливоросс отмечал, что люди после такого "оттуда ломанутся", "семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам".

 

Комментарии 30

  • А Гусева и его семейку отправить в деревню гусей пасти.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Так себе замануха, конечно)))))))))
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Как и страна никто никому ничего не должен.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это что получается: оставшимся в РФ и ожидавшим повестки - ничего, они же просто выполняли свой гражданский долг! А уехавшим - вернитесь, все простим... еще и наградим землей и оборудованием? Господа депутаты, где логика и уважение к свои согражданам????
    01 февраля, Гость   Ответить
  • бред полный,они не могут даже организовать на уровне государства закупку уже готовой продукции произведенной действующими фермерами,а тут запустить с ноля новое производство
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Не зря мужик в депутатах сидит. Странно, что при таких талантах, мы так живём
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Согласен, можно и БеломорКанал повторить
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А как быть с землей, отобранной у моего деда в 1932 году, во время коллективизации? Почему бы мне ее не вернуть?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему бы мне ее не вернуть? ------- А смысл? Ты же все равно ей ума не дашь и зарастет она бурьяном.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • , отобранной у моего деда в 1932 - а Ваш дед ее ранее купил у страны?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это у фермера она заросла травой. А я крестьянин потомственный, знаю что там может расти, что нет. Ну и справедливость должна быть. Вернуть земли всем потомкам, а там уже нам решать, сдавать ее в аренду фермерам или самим обрабатывать.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Отличная идея, они же для того и уехали, что бы землю дали, так они стеснялись попросить, а тут вон счастье привалило. Жаль, что не вернутся процентов 80
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ага ещё бы на урановых рудниках предложил поработать в качестве компенсации:-)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • господи, каких только дебилов ни рожает земля русская
    01 февраля, Гость   Ответить
  • осваивать пустующие земли --- особенно айтишники
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "особенно айтишники" --- Гость, а ты думаешь айтишники (народ, в общем-то умный) не справятся, если что? :-) Другое дело, нужно ли им это.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Можно вводить единицу измерения идиотизма "Гусев"
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Жили у бабуси 2 весёлых гуся.... Походу песенка про двух дебилов, которые жили у бабуси.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "у России есть 15 миллионов гектаров необрабатываемых сельхозземель" 14, когда алчные застройщики застроют всю степь вокруг Барнаула
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Уехавшие без вины виноватые. Свободу передвижения не отменяли и уехавшие граждане имели право. Военнообязанным, кому вручили повестки, выезд не запретили и спокойно пропустили через границы. Такая гуманная мобилизация отсеивает не готовых к СВО и мобилизованные более эффективны. Лучше из страны сбежать чем с поля боя или от страха и неадекватности быть "пушечным мясом".
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Айтишники - это белоручки, они не способны ни к какой более-менее тяжелой работе, у меня в подчинении их с десяток. Языком трепать, да за границу быстро бежать - это они мастера, а на большее они не годны.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Айтишники - это белоручки" --- Гость, врешь как сивый мерин. Айтишники и ремонт сами делают, и стройкой занимаются, знакомый мебель сам делает (хобби у него такое в свободное время). А в тебе тупо зависть говорит, т.к. ума тебе Бог не дал. И руки, скорее всего из пятой точки растут.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну надо развивать сельское хозяйство... Оленеводство вот в Якутии и на Чукотке как-то плохо развивается... надо ИТ-шников поднапрячь, каждому по 10 оленей - и пусть пасут там:)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Совсем охренели. Землю отдать этим предателям.Им зона и не менее 10 лет независимо от этноса. То ли еврей то ли русский то ли татарин и т.д. Именно из за этого правящий режим и крутит как же не тронуть евреев выехавших в израиль с позволения Путина на самолетах. После их удел поселение в мало населенных районах Сибири и Дальнего Востока где на предприятиях нужны рабочие руки. Амнистия только их детям.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • никто никому ничего не должен
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, подтвержу, айтишники - это избалованные белоручки, а если делают что-то руками, то все через одно место, ибо не дано :-) Руки то из .опы торчат у подавляющего их большинства :-) И давать сбежавшим белоручкам землю - это только способ ее угробить окончательно. Они только языком чесать мастера.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласен, нельзя прощать сбежавших крыс, они продадут всех и все снова, если им будет опять выгодно. Нет веры таким абсолютно.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Гость, подтвержу, айтишники - это избалованные белоручки" --- Гость, еще один безмозглый отписался, в котором говорит зависть. Вы просто ни на что не годные работники, которые хотели бы вылезти из своей трясины, но никому вы даром не нужны. Вот и как в басне "Лисица и виноград" пытаетесь опорочить тех, кто куда умнее и рукастее вас.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "нельзя прощать сбежавших крыс" --- Гость, слышь, дорогой, иди на фронт! А то как крыса пишешь здесь из теплой норы, зря только воздух портишь.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Они только языком чесать мастера---В комментариях
    01 февраля, Гость   Ответить
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