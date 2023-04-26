УГМК впервые проведёт открытый онлайн-форум о будущем компании

Спикерами станут руководители УГМК

26 апреля 2023, 09:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBhfre4

Фото: пресс-служба УГМК

Форум трансформации – главное корпоративное онлайн-событие Уральской горно-металлургической компании (УГМК) – стартует 27 апреля в 08:00 (мск). Подробности рассказали в пресс-службе компании.

Они расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии: безопасность труда, развитие ресурсной базы и геологоразведка, закупки и логистика, операционные улучшения и другие темы.

Отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве, например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.

"Основная цель Форума трансформации – рассказать просто о сложном, обсудить наиболее важные изменения, которые помогают УГМК достигать поставленных стратегических целей и сохранять лидерство на рынке. Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение", – прокомментировал директор по трансформации ОАО "УГМК" Джахангир Махмудов.

Он добавил, что принять участие в форуме хотели бы также и люди, не работающие в УГМК, но связанные с этими отраслями. Среди них потенциальные партнёры УГМК, соискатели и другие заинтересованные лица, которым интересно сотрудничество с компанией сейчас или в будущем.

"Нам тоже это интересно. Вот почему в этом году мы делаем основной упор на онлайн-трансляцию и приглашаем к участию не только внутреннюю аудиторию, но и внешнюю", – подчеркнул Джахангир Махмудов.

Подключиться к обсуждению будущего компании, задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Прямая трансляция будет идти в официальных каналах УГМК во "ВКонтакте", в Телеграме и на YouTube*. Там же будет доступна и запись Форума сразу после его окончания.

*YouTube ("Ютуб")

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