Уголовное дело в отношении барнаульцев, стрелявших в детей с балкона, передали в суд

Им грозит до 7 лет лишения свободы

01 июля 2025, 16:47, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух барнаульцев, которые ранили 15-летнего подростка из пневматической винтовке во дворе дома на улице Крупской. Материалы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд. Об этом сообщают пресс-службы СК России и прокуратуры по Алтайскому краю.

Напомним, вечером 3 июня двое молодых людей, находясь на балконе многоэтажки по улице Крупской, 145, открыли стрельбу по детской площадке. В результате 15-летний мальчик получил ранение. Полиция сообщала, что в момент происшествия оба хулигана находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следователей, мужчины поочередно произвели несколько выстрелов из пневматики в сторону строящегося дома и детской площадки. В результате их действий подросток получил поверхностную ушибленную рану.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до 7 лет тюремного заключения.