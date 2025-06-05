Уголовное дело возбудили после стрельбы по детям в Барнауле

Следователи уточняют обстоятельства происшествия и собирают доказательства

05 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после стрельбы по детям на улице Крупской в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")", – уточнили в Следкоме.

Напомним, вечером 3 июня двое молодых людей, находясь на балконе многоэтажки по улице Крупской, 145, открыли стрельбу по детской площадке. В результате 15-летний мальчик получил ранение.

"Было около 20:40. Дети играли в футбол, когда с балкона четвертого этажа началась стрельба. Сначала все подумали, что это шутка. Но когда один мальчик получил ранение в ногу и у него пошла кровь, стало ясно – все серьезно. Я сразу вызвала полицию", – рассказала amic.ru жительница многоквартирного дома Юлия.

Полицейские установили личности стрелков. Ими оказались молодые люди в возрасте 20 и 21 года.

"У владельца, гражданина 2003 года рождения, изъята пневматическая винтовка, оружие направлено на экспертизу. Предположительно, он мог попасть в подростка. Установлено, что в момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказано в сообщении краевого МВД.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по уголовному делу.