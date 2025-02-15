Уголовное дело возбудили после ДТП под Барнаулом, где погибли два пешехода

Ход расследования контролирует прокуратура

15 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Первомайском районе Алтайского края, где водитель Kia насмерть сбил двух пешеходов. Прокурор региона Антон Герман поручил взять ход его расследования на контроль.

Авария случилась 15 февраля на 184-м километре Чуйского тракта. Автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на мужчину и женщину, которые стояли рядом с Toyota RAV4.

Они погибли на месте.