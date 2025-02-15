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Уголовное дело возбудили после ДТП под Барнаулом, где погибли два пешехода

Ход расследования контролирует прокуратура

15 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края
ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Первомайском районе Алтайского края, где водитель Kia насмерть сбил двух пешеходов. Прокурор региона Антон Герман поручил взять ход его расследования на контроль.

Авария случилась 15 февраля на 184-м километре Чуйского тракта.  Автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на мужчину и женщину, которые стояли рядом с Toyota RAV4. 

Они погибли на месте.

"По поручению прокурора края Антона Германа территориальным прокурором организована проверка причин и условий, способствовавших дорожно-транспортному происшествию, исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Расследование уголовного дела поставлено на контроль", – рассказали в ведомстве.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Гость

21:08:01 15-02-2025

Нам расскажите потом, что было. А ещё вопрос, известна личность женщины, которая на Мерседесе так же наехала?

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