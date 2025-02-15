Уголовное дело возбудили после ДТП под Барнаулом, где погибли два пешехода
Ход расследования контролирует прокуратура
15 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Первомайском районе Алтайского края, где водитель Kia насмерть сбил двух пешеходов. Прокурор региона Антон Герман поручил взять ход его расследования на контроль.
Авария случилась 15 февраля на 184-м километре Чуйского тракта. Автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на мужчину и женщину, которые стояли рядом с Toyota RAV4.
Они погибли на месте.
"По поручению прокурора края Антона Германа территориальным прокурором организована проверка причин и условий, способствовавших дорожно-транспортному происшествию, исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Расследование уголовного дела поставлено на контроль", – рассказали в ведомстве.
21:08:01 15-02-2025
Нам расскажите потом, что было. А ещё вопрос, известна личность женщины, которая на Мерседесе так же наехала?