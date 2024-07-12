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Уголовное дело завели после аварии, в которой погиб Владимир Локтюшов. Обновлено

На месте работала следственно-оперативная группа

12 июля 2024, 19:00, ИА Амител

Фото с места аварии / ГУ МВД России по Алтайскому краю

По факту аварии на Чуйском тракте возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в региональном МВД.

Дело завели по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Обновлено

Следователи приняли уголовное дело к производству
 

ДТП Алтайский край
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Комментарии 4

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Гость

22:30:33 12-07-2024

Ход расследования просчитывается: Экспертиза, ПДД 10.1, виновность водителя. Но давайте уже и дорожников, хоть косвенно, но привлекать. Где жесткое ограждение, исключающее выезд на полосу встречного движения????

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Гость

08:57:13 13-07-2024

Гость (22:30:33 12-07-2024) Ход расследования просчитывается: Экспертиза, ПДД 10.1, вино... Это участок взлетной полосы, умник-заградитель.

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Гость

11:13:51 13-07-2024

Гость (22:30:33 12-07-2024) Ход расследования просчитывается: Экспертиза, ПДД 10.1, вино... Там самолет ждут, который на эту полосу когда-нибудь сядет. А может, и не сядет.

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Гость

14:03:51 13-07-2024

Понятно. Водитель Камри почувствовал себя пилотом самолета, решил пойти на взлёт.

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