Уголовное дело завели после аварии, в которой погиб Владимир Локтюшов. Обновлено

На месте работала следственно-оперативная группа

12 июля 2024, 19:00, ИА Амител

Фото с места аварии / ГУ МВД России по Алтайскому краю

По факту аварии на Чуйском тракте возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в региональном МВД.

Дело завели по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



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Следователи приняли уголовное дело к производству

