"Угрожали сжечь дом". Блогер из Новосибирска лишился канала из-за угроз и "теневиков"
Владелец музыкального паблика лишился 80% подписчиков после атак конкурентов
27 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
Новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев столкнулся с жестокими методами конкуренции в Telegram. Его канал, который когда-то был одним из крупнейших музыкальных пабликов с аудиторией 100 000 подписчиков и охватом до полумиллиона пользователей, практически уничтожен действиями конкурентов, пишет "Om1 Новосибирск".
«Мне сначала писали с угрозами, требовали отдать канал за 100 тысяч рублей. Даже угрожали найти и сжечь мой дом. Когда я им отказал, начали делать накрутку в канале, и он попал в теневой бан», – рассказал Турцев.
После этого паблик исчез из поиска, охваты упали, а подписчики начали массово отписываться. Единственным способом решения проблемы оказалась смена имени пользователя в Telegram, что потребовало пожертвовать верификацией аккаунта.
Хотя через несколько месяцев поиск заработал, восстановить прежние позиции не удалось – сейчас канал насчитывает всего 20 000 подписчиков. Турцев отмечает, что информации о способах выхода из теневого бана практически нет, а помощь IT-специалистов для защиты канала оказывается слишком дорогостоящей.
По его словам, в Telegram можно "загрызть" практически любой паблик, используя нечестные методы конкурентной борьбы.
22:52:37 27-11-2025
Так устроен мир.
Подоил корову продал молоко соседу - преступник.
Бизнес всегда риск. Твоё то, что можешь защитить.
22:53:48 27-11-2025
В МАХе пусть попробует и расскажет
14:52:50 28-11-2025
Олег (22:53:48 27-11-2025) В МАХе пусть попробует и расскажет... И Маху даст
23:36:31 27-11-2025
Меня родители учили, что работа не бывает легкой...
08:40:21 28-11-2025
Мне б его заботы. На производстве работать не пробовал?
14:55:13 28-11-2025
Гость (08:40:21 28-11-2025) Мне б его заботы. На производстве работать не пробовал?... Где оно, производство? На всех хватит? От моего родного "Алтайтелекома" остались "рожки-да-ножки", инженеры не нужны, начальники после Сельхозинститута или из Сбербанка, всех профессионалов выжили московские манагеры.
11:34:53 28-11-2025
Что-то музыкантишка недоговаривает...