"Угрожали сжечь дом". Блогер из Новосибирска лишился канала из-за угроз и "теневиков"

Владелец музыкального паблика лишился 80% подписчиков после атак конкурентов

27 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев столкнулся с жестокими методами конкуренции в Telegram. Его канал, который когда-то был одним из крупнейших музыкальных пабликов с аудиторией 100 000 подписчиков и охватом до полумиллиона пользователей, практически уничтожен действиями конкурентов, пишет "Om1 Новосибирск".

«Мне сначала писали с угрозами, требовали отдать канал за 100 тысяч рублей. Даже угрожали найти и сжечь мой дом. Когда я им отказал, начали делать накрутку в канале, и он попал в теневой бан», – рассказал Турцев.

После этого паблик исчез из поиска, охваты упали, а подписчики начали массово отписываться. Единственным способом решения проблемы оказалась смена имени пользователя в Telegram, что потребовало пожертвовать верификацией аккаунта.

Хотя через несколько месяцев поиск заработал, восстановить прежние позиции не удалось – сейчас канал насчитывает всего 20 000 подписчиков. Турцев отмечает, что информации о способах выхода из теневого бана практически нет, а помощь IT-специалистов для защиты канала оказывается слишком дорогостоящей.

По его словам, в Telegram можно "загрызть" практически любой паблик, используя нечестные методы конкурентной борьбы.