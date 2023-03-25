Украина пока не может перейти в контрнаступление, заявил Зеленский

Президент также рассказал о возможности мирных переговоров с РФ

25 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за нехватки вооружений Украина не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, заявил президент Владимир Зеленский.

"Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую", – сказал он, также указав на нехватку боеприпасов, поставки которых сейчас ожидаются.

Кроме того, по словам украинского лидера, для мирных переговоров с РФ пока "не сформировано абсолютно никаких условий", пишет ТАСС.

Ранее Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Украины.