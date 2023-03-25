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Украина пока не может перейти в контрнаступление, заявил Зеленский

Президент также рассказал о возможности мирных переговоров с РФ

25 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из-за нехватки вооружений Украина не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, заявил президент Владимир Зеленский.

"Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую", – сказал он, также указав на нехватку боеприпасов, поставки которых сейчас ожидаются.

Кроме того, по словам украинского лидера, для мирных переговоров с РФ пока "не сформировано абсолютно никаких условий", пишет ТАСС.

Ранее  Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Украины.

Комментарии 5

  • Может специально дезинформирует?
    25 марта, Гость   Ответить
  • ну так и разошлись бы все салоеды по домам, если не могут начать наступление.
    25 марта, Гость   Ответить
  • В российской армии нет никаких возможностей перерезать поставки в украину западного вооружения?Тогда это так и будет продолжаться...
    25 марта, Гость   Ответить
  • В российской армии нет никаких возможностей перерезать поставки в украину западного вооружения? --- на этот вопрос с начала СВО никто внятного ответа дать не может. Ведь гораздо проще поразить технику в точках скопления - вокзалах, парках, местах хранения, чем на поле боя.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Дезинформирует. Давно поговаривают, что бронетехника вна украину поступает сотнями штук, а в боях подбиваются единицы. Пока что копят. Понятно для чего. Надеюсь, генштаб отсеет дезинформацию и ложные атаки наемников НАТО для оттягивания сил РФ с других направлений.
    25 марта, Гость   Ответить
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