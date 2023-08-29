Украина согласовала с Западом удары по Крыму, заявил представитель Зеленского
По словам Михаила Подоляка, ВСУ могут уничтожать все российское
29 августа 2023, 10:27, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Киев согласовал с Западом удары по Крыму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает RT.
"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму", – заявил чиновник.
За утро 28 августа средства ПВО пресекли две атаки на Крымский полуостров.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, так как "есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", объяснял он.
11:02:08 29-08-2023
Нам что делать ?
11:18:08 29-08-2023
Скорее всего и по Москве согласовало. Наверное даже по Барнаулу, но пока не могут. Только достаточное количество гиперзвуковых ракет может это предотвратить
11:42:11 29-08-2023
Гость (11:18:08 29-08-2023) Скорее всего и по Москве согласовало. Наверное даже по Барна... А по аулу то за что?
13:10:07 29-08-2023
Гость (11:42:11 29-08-2023) А по аулу то за что? ... За СВО
15:52:08 29-08-2023
Гость (11:42:11 29-08-2023) А по аулу то за что? ... Если начнется ядерный армагеддец, то по ЗАТО Сибирский прилетит, по всем шахтным пусковым установкам, о которых мы и на знаем, но знают в Нато
13:45:20 29-08-2023
так то, в Крыму живут их гражане, как они считают. шарашить ракетами по своим - норма для кастрюлеголовых.
14:00:07 29-08-2023
Подоляк от слова (падаль)...