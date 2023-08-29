Украина согласовала с Западом удары по Крыму, заявил представитель Зеленского

По словам Михаила Подоляка, ВСУ могут уничтожать все российское

29 августа 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев согласовал с Западом удары по Крыму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает RT.

"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму", – заявил чиновник.

За утро 28 августа средства ПВО пресекли две атаки на Крымский полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, так как "есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", объяснял он.