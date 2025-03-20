Украинские беспилотники атаковали регионы РФ в ночь на 20 марта
Серия взрывов прогремела в Воронежской и Саратовской областях
20 марта 2025, 08:58, ИА Амител
В ночь на 20 марта Воронежская и Саратовская области подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщает Shot.
Со слов очевидцев, в небе над городом Россошь Воронежской области прозвучало от четырех до шести громких взрывов. Местные жители услышали их около 00:30 часов. Также горожане утверждают, что перед этим был слышен звук, характерный для пролетающего беспилотника. Предварительно, аппараты летели по направлению к Воронежу, где позже сообщили о звуках тревожной сирены и нескольких хлопках.
Данных о пожарах или разрушениях пока нет. На территории региона ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.
Также серия взрывов прогремела в Саратовской области. По данным Telegram-канала, жители Саратова и Энгельса проснулись около 04:00 от громкого воя тревожных сирен, а затем услышали серию взрывов. Очевидцы также рассказали о возгорании в районе нефтебазы в Энгельсе.
Губернатор области ранее сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
09:02:25 20-03-2025
Приключения продолжаются!
09:06:49 20-03-2025
Зеленский плевать хотел на всех.
09:29:17 20-03-2025
Ну если и упали, то обломки
09:47:24 20-03-2025
Гость (09:29:17 20-03-2025) Ну если и упали, то обломки... А если обломали, то у палки.
10:56:38 20-03-2025
ну формально да, ничего не подписано, поэтому этот пархатый карлик может шокать и гкахать, что он ни кому не обещал и ни о чем не договаривался.
но это в к вопросу о том, хочет ли эта террористическая территория о чем-то договариваться в реальности.
14:25:21 20-03-2025
Трамп и Путин между собой о чем то разбираюся соглашаются, а Зеленский на своей волне.....