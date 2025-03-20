Украинские беспилотники атаковали регионы РФ в ночь на 20 марта

Серия взрывов прогремела в Воронежской и Саратовской областях

20 марта 2025, 08:58, ИА Амител

Атака беспилотников ВСУ на российские регионы / Фото: Shot

В ночь на 20 марта Воронежская и Саратовская области подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщает Shot.

Со слов очевидцев, в небе над городом Россошь Воронежской области прозвучало от четырех до шести громких взрывов. Местные жители услышали их около 00:30 часов. Также горожане утверждают, что перед этим был слышен звук, характерный для пролетающего беспилотника. Предварительно, аппараты летели по направлению к Воронежу, где позже сообщили о звуках тревожной сирены и нескольких хлопках.

Данных о пожарах или разрушениях пока нет. На территории региона ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.

Также серия взрывов прогремела в Саратовской области. По данным Telegram-канала, жители Саратова и Энгельса проснулись около 04:00 от громкого воя тревожных сирен, а затем услышали серию взрывов. Очевидцы также рассказали о возгорании в районе нефтебазы в Энгельсе.

Губернатор области ранее сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.