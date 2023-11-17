"Украли велосипеды". В Барнауле нашли двух пропавших мальчиков
Дети ушли в неизвестном направлении 15 ноября
17 ноября 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: vk.com/la_altay
В Барнауле живыми и здоровыми нашли двух пропавших накануне мальчиков возрастом 9 и 14 лет, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт".
"Найдены, живы!" – говорится в сообщении без уточнений, где именно находились дети и как их обнаружили.
В комментариях к сообщению классный руководитель младшего мальчика сообщила, что дети украли велосипеды и могли на них передвигаться. Также опубликовала скриншот с видеозаписи с камеры наблюдения, на котором дети берут велосипеды.
Напомним, дети ушли в неизвестном направлении 15 ноября.
15:35:39 17-11-2023
Малолетние преступники.
15:36:42 17-11-2023
всыпать ремня, чтобы на ж..пу сесть не смогли.
15:45:35 17-11-2023
Злые всё таки пустобрюхие бабы. Сразу казнить детей им надо. Злым ОДНщицам всразу на учёт поставить. Класнухе сразу настучать ... Поговорить с мальчиками ни кто не желает, но что бы без звездопада по службе ???
16:22:41 17-11-2023
Гость (15:45:35 17-11-2023) Злые всё таки пустобрюхие бабы. Сразу казнить детей им надо.... Поздно беседовать. С учётом их опыта-колония для несовершеннолетних их будущее...
19:31:10 17-11-2023
И почему они сразу за велосипедами направились? Может, оттого, что своих нет и не предвидится в этой жизни? Вот катались мы на велосипедах по норвежским деревням: у каждого дома практически стоят спокойно велосипеды по количеству членов семьи, не привязанные, никто их не охраняет, потому что никто и не возьмёт - у всех всё есть или по карману. Смысла красть нету. И мы, когда освоились, стали спокойно оставлять арендованные велы на стоянке, уходя на прогулку в горы.