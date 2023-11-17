"Украли велосипеды". В Барнауле нашли двух пропавших мальчиков

Дети ушли в неизвестном направлении 15 ноября

17 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Барнауле живыми и здоровыми нашли двух пропавших накануне мальчиков возрастом 9 и 14 лет, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

"Найдены, живы!" – говорится в сообщении без уточнений, где именно находились дети и как их обнаружили.

В комментариях к сообщению классный руководитель младшего мальчика сообщила, что дети украли велосипеды и могли на них передвигаться. Также опубликовала скриншот с видеозаписи с камеры наблюдения, на котором дети берут велосипеды.

Напомним, дети ушли в неизвестном направлении 15 ноября.