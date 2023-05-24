Улицу Альпийскую отремонтировали в Барнауле
Площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров
24 мая 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула
В Барнауле по программе инициативного бюджетирования отремонтировали улицу Альпийскую, расположенную в посёлке Южном.
Как сообщили в мэрии, бригада "Автодорстроя" провела здесь фрезерование старого асфальта, заменила основание проезжей части, уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия.
Площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров.
Ранее сообщили, что в посёлке Ягодное города Барнаула обустроят освещение на участке переулка Привокзального. Стоимость работ составит почти полмиллиона рублей.
Комментарии 0