Улицу Альпийскую отремонтировали в Барнауле

Площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров

24 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула

В Барнауле по программе инициативного бюджетирования отремонтировали улицу Альпийскую, расположенную в посёлке Южном.

Как сообщили в мэрии, бригада "Автодорстроя" провела здесь фрезерование старого асфальта, заменила основание проезжей части, уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров.

Ранее сообщили, что в посёлке Ягодное города Барнаула обустроят освещение на участке переулка Привокзального. Стоимость работ составит почти полмиллиона рублей.