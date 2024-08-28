Улицу Чернышевского перекроют в Барнауле
Ограничение движения продлится до 5 сентября
28 августа 2024, 14:54, ИА Амител
Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/660445
В Барнауле временно перекроют движение по улице Чернышевского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Из-за работ на теплосети по всей ширине ул. Чернышевского, от здания № 198 до здания № 186, проезд ограничат с 29 августа по 5 сентября.
"Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны при проезде указанных участков улично-дорожной сети, схемы объезда мест проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках, по возможности выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – сказано в сообщении.
20:00:43 28-08-2024
Там уже вторую неделю копают. И, кстати, дальше 198 дома. К многоэтажке 186 подъезд нормальный со стороны переулка Ядринцева.