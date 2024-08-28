Улицу Чернышевского перекроют в Барнауле

Ограничение движения продлится до 5 сентября

28 августа 2024, 14:54, ИА Амител

Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/660445

В Барнауле временно перекроют движение по улице Чернышевского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за работ на теплосети по всей ширине ул. Чернышевского, от здания № 198 до здания № 186, проезд ограничат с 29 августа по 5 сентября.