Улучшилась ли ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный"?

Ранее жители ближайших к "Изумрудному" домов жаловались, что их дворы заставляют автомобилями посетители парка

13 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Автомобили перед барнаульским парком "Изумрудный"/ Фото: amic.ru

Ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный" улучшилась после завершения четвертого и пятого этапов реконструкции. В 2023 году со стороны визит-центра появилось около 50 парковочных мест, а в 2024 году создали более 30 новых мест для авто со стороны проспекта Сибирского. Также машину можно поставить со стороны главного входа в парк. Об этом рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов во время онлайн-форума на сайте правительства 11 сентября.

Отметим, что на проблемы с парковками в первую очередь жаловались жители близлежащих к "Изумрудному" домов. Они говорили, что посетители парка заезжают на автомобилях во дворы многоэтажек и оставляют там машины, иногда и вовсе перекрывая въезд во двор. Из-за этого местные жители не могли поставить свои автомобили или выехать со двора. Подробнее об этом amic.ru писал здесь и здесь.

Новые парковочные места появились в парке "Изумрудный" в ходе благоустройства, которое длилось пять лет. Финальный, пятый этап подошел к концу в 2024 году. В ходе него в парке сделали пешеходный фонтан, шахматный павильон, информационные стелы, ограждение со стороны улицы Ленской, парковку со стороны проспекта Сибирского и физкультурную площадку возле стадиона "Клевченя". Как изменился парк, смотрите по ссылке.

При этом благоустройство парка "Изумрудный" власти намерены продолжить. А именно в "Изумрудном" будут заниматься озеленением, там установят ландшафтные и арт-объекты, сделают подвесные качели, инклюзивную детскую площадку, увеличат число точек питания, поставят модульный туалет, будут развивать видеонаблюдение и расширят иллюминацию. Бюджет парка на 2025 год составит 30 млн рублей.