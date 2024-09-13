Улучшилась ли ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный"?
Ранее жители ближайших к "Изумрудному" домов жаловались, что их дворы заставляют автомобилями посетители парка
13 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
Ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный" улучшилась после завершения четвертого и пятого этапов реконструкции. В 2023 году со стороны визит-центра появилось около 50 парковочных мест, а в 2024 году создали более 30 новых мест для авто со стороны проспекта Сибирского. Также машину можно поставить со стороны главного входа в парк. Об этом рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов во время онлайн-форума на сайте правительства 11 сентября.
Отметим, что на проблемы с парковками в первую очередь жаловались жители близлежащих к "Изумрудному" домов. Они говорили, что посетители парка заезжают на автомобилях во дворы многоэтажек и оставляют там машины, иногда и вовсе перекрывая въезд во двор. Из-за этого местные жители не могли поставить свои автомобили или выехать со двора. Подробнее об этом amic.ru писал здесь и здесь.
Новые парковочные места появились в парке "Изумрудный" в ходе благоустройства, которое длилось пять лет. Финальный, пятый этап подошел к концу в 2024 году. В ходе него в парке сделали пешеходный фонтан, шахматный павильон, информационные стелы, ограждение со стороны улицы Ленской, парковку со стороны проспекта Сибирского и физкультурную площадку возле стадиона "Клевченя". Как изменился парк, смотрите по ссылке.
При этом благоустройство парка "Изумрудный" власти намерены продолжить. А именно в "Изумрудном" будут заниматься озеленением, там установят ландшафтные и арт-объекты, сделают подвесные качели, инклюзивную детскую площадку, увеличат число точек питания, поставят модульный туалет, будут развивать видеонаблюдение и расширят иллюминацию. Бюджет парка на 2025 год составит 30 млн рублей.
09:17:27 13-09-2024
Начальник управления имущественных отношений Алтайского края, либо не знает о чем говорит, либо нагло врет.
В следующий раз, когда в парке изумрудном будет проходить большое мероприятие, надо его привезти и как нашкодившего котенка взять за ухо и натыкать.
09:38:48 13-09-2024
да ладно вам...
если большое мероприятие, то в любом месте парковочных мест не хватает...!
это не значит, что любая парковка должна быть рассчитана раз-два в год принять миллион машин...!?
09:52:03 13-09-2024
Когда большие мероприятия, приезжайте пожалуйста на общественном транспорте и гуляйте спокойно. Мой дом как раз напротив, там не то что во двор не заехать, туда даже зайти сложно.
10:00:02 13-09-2024
Гость (09:52:03 13-09-2024) Когда большие мероприятия, приезжайте пожалуйста на обществе... ну вы тоже не перегибайте палку! даже зайти сложно... --- прям все такие толстые, что раз-два в год не можете протиснуться между машин...!? никто из водителей не ставит машины так что пройти нельзя! а сами водители наверное, если такое происходит, через окна из машины выходят...? понятно что ситуация не обычная, нестандартная, не привычная - большое мероприятие. ну не каждый день же!?
10:25:50 13-09-2024
Гость (09:52:03 13-09-2024) Когда большие мероприятия, приезжайте пожалуйста на обществе... Нуууу, вы в центре живете и все этим так гордитесь. Так что терпите и это.
10:34:36 13-09-2024
Гость (10:25:50 13-09-2024) Нуууу, вы в центре живете и все этим так гордитесь. Так что ... ну да! центр это не Сулима! где машинам окна бьют!!! даже когда к ним в гости приезжаешь, на несколько часов...
а мы в центре должны всех любить и уважать...!?
10:42:31 13-09-2024
Гость (10:25:50 13-09-2024) Нуууу, вы в центре живете и все этим так гордитесь. Так что ... они просто не привыкли жить так каждый день в комфортабельных спальных жк, вот и в шоке, что вы так...
а чтобы народ рассосался нужны таких еще парков 5 по районам города. а не 1 на всех...
13:26:46 13-09-2024
единственный вывод - больше парков
16:40:35 13-09-2024
джек (13:26:46 13-09-2024) единственный вывод - больше парков ... Ну так делают же...