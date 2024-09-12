Еще не конец. Как дальше будут благоустраивать барнаульский парк "Изумрудный"?
Власти собираются озеленить территорию, установить подвесные качели, сделать инклюзивную площадку для детей и увеличить число точек питания
12 сентября 2024, 09:00, Антон Дегтярев
Масштабное благоустройство барнаульского парка "Изумрудный" завершилось в 2024 году. Однако власти будут и дальше развивать это общественное пространство. В ближайшее время в "Изумрудном" займутся озеленением, создадут ландшафтные и арт-объекты, сделают подвесные качели, обустроят инклюзивную детскую площадку для детей, увеличат количество точек питания и так далее. Подробнее о планах по благоустройству парка рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов во время форума на сайте правительства 11 сентября.
Озеленение, качели и инклюзивная площадка
Сейчас в парке идет активная работа по поддержанию чистоты и уходу за территорией, отметил Теплов. В будущем общественное пространство планируют развивать и благоустраивать дальше, сообщил он.
"Мы внимательно изучаем опыт других городов России для выбора дальнейших концепций в развитии нашего парка. Мы чувствуем ответственность за настроение гостей, которые ожидают от нас ежегодных новаций. В планах – дальнейшее благоустройство, включая расширение зеленых зон. Предстоит провести большую работу по озеленению территории, облагораживанию отдельных участков, созданию ландшафтных и арт-объектов, а также в планах продолжить развивать инфраструктуру парка", – отметил он.
В парке будут приводить в порядок газоны и проведут "большую работу по формированию зеленого каркаса территории и облагораживанию отдельных его участков", подчеркнул Теплов. Новые газоны в "Изумрудном" тоже появятся, еще в ближайшие два месяца планируют высадить несколько кустарников, более 150 деревьев, а также завершить монтаж системы полива, что позволит упростить уход за зелеными насаждениями, сообщил чиновник.
Кроме того, в "Изумрудном" установят подвесные качели возле визит-центра, дополнительные лавочки и урны. В планах руководства парка и властей также установка модульного туалета, развитие видеонаблюдения, расширение иллюминации и обустройство инклюзивной детской площадки, поделился Теплов.
Новые точки питания
Кроме того, будет решаться вопрос с увеличением точек, где можно перекусить. Так, в "Изумрудном" установят новые павильоны для продажи еды и мороженого.
"Мы работаем над решением этого вопроса. Сейчас ведется работа над концепцией схемы размещения точек продажи еды и напитков в парке, чтобы обеспечить соответствие всем необходимым нормам. Это позволит создать оптимальное размещение точек питания, учитывая особенности парка и потребности посетителей", – сказал чиновник.
Новые торговые павильоны планируется разместить около пруда. В них будут продавать напитки, сладости и уличную еду, отметил Теплов.
Сколько денег выделят парку?
В следующем году бюджет парка "Изумрудный" составит 30 млн рублей, рассказал Александр Теплов. В эту сумму входят затраты на содержание и развитие территории. А вот точный бюджет на последующие годы пока не определен.
Что сделали в этом году?
По словам Теплова, в этом году в парке провели все запланированные работы. На пятом этапе благоустройства здесь открыли шахматный павильон, сделали спортивную площадку, создали более 30 парковочных мест, по периметру парка со стороны улицы Ленской возвели ограждение, а со стороны проспекта Сибирского – парковку. Также в "Изумрудном" появился пешеходный фонтан.
09:34:54 12-09-2024
Отличный парк сделали, когда молодцы - тогда молодцы. Приезжаю в гости, с удовольствием бегаю.
11:31:19 12-09-2024
Останется ли в парке после всего этого хоть один тихий зеленый уголок, где можно погулять на природе в одиночестве, послушать пение птиц? Или все будет сплошь жральня и "активности"?
12:01:43 12-09-2024
Пока не было волейбольной площадки, церковь отлично смотрелась со стороны пруда на фоне лужайки и деревьев! Но площадка явно не вписалась в пейзаж! Уберите, это явный перебор!
Да и пора прекратить развивать дальше активные зоны, это же парк, а не торгово- развлекательный комплекс!
Последние белки разбегутся!!!
12:53:46 12-09-2024
Сигизмунд (12:01:43 12-09-2024) Пока не было волейбольной площадки, церковь отлично смотрела... А я бы, наоборот, площадку оставил бы, а остальное, "не смотрящееся" снёс бы к чертям собачьим...
15:35:35 12-09-2024
Сигизмунд (12:01:43 12-09-2024) Пока не было волейбольной площадки, церковь отлично смотрела... Пока не было церкви - парк был парком...