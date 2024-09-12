Власти собираются озеленить территорию, установить подвесные качели, сделать инклюзивную площадку для детей и увеличить число точек питания

12 сентября 2024, 09:00, Антон Дегтярев

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масштабное благоустройство барнаульского парка "Изумрудный" завершилось в 2024 году. Однако власти будут и дальше развивать это общественное пространство. В ближайшее время в "Изумрудном" займутся озеленением, создадут ландшафтные и арт-объекты, сделают подвесные качели, обустроят инклюзивную детскую площадку для детей, увеличат количество точек питания и так далее. Подробнее о планах по благоустройству парка рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов во время форума на сайте правительства 11 сентября.

Озеленение, качели и инклюзивная площадка

Сейчас в парке идет активная работа по поддержанию чистоты и уходу за территорией, отметил Теплов. В будущем общественное пространство планируют развивать и благоустраивать дальше, сообщил он.

"Мы внимательно изучаем опыт других городов России для выбора дальнейших концепций в развитии нашего парка. Мы чувствуем ответственность за настроение гостей, которые ожидают от нас ежегодных новаций. В планах – дальнейшее благоустройство, включая расширение зеленых зон. Предстоит провести большую работу по озеленению территории, облагораживанию отдельных участков, созданию ландшафтных и арт-объектов, а также в планах продолжить развивать инфраструктуру парка", – отметил он.

В парке будут приводить в порядок газоны и проведут "большую работу по формированию зеленого каркаса территории и облагораживанию отдельных его участков", подчеркнул Теплов. Новые газоны в "Изумрудном" тоже появятся, еще в ближайшие два месяца планируют высадить несколько кустарников, более 150 деревьев, а также завершить монтаж системы полива, что позволит упростить уход за зелеными насаждениями, сообщил чиновник.

Кроме того, в "Изумрудном" установят подвесные качели возле визит-центра, дополнительные лавочки и урны. В планах руководства парка и властей также установка модульного туалета, развитие видеонаблюдения, расширение иллюминации и обустройство инклюзивной детской площадки, поделился Теплов.

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новые точки питания

Кроме того, будет решаться вопрос с увеличением точек, где можно перекусить. Так, в "Изумрудном" установят новые павильоны для продажи еды и мороженого.

"Мы работаем над решением этого вопроса. Сейчас ведется работа над концепцией схемы размещения точек продажи еды и напитков в парке, чтобы обеспечить соответствие всем необходимым нормам. Это позволит создать оптимальное размещение точек питания, учитывая особенности парка и потребности посетителей", – сказал чиновник.

Новые торговые павильоны планируется разместить около пруда. В них будут продавать напитки, сладости и уличную еду, отметил Теплов.

Точски продажи еды в парке "Изумрудный"/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Сколько денег выделят парку?

В следующем году бюджет парка "Изумрудный" составит 30 млн рублей, рассказал Александр Теплов. В эту сумму входят затраты на содержание и развитие территории. А вот точный бюджет на последующие годы пока не определен.

Что сделали в этом году?

По словам Теплова, в этом году в парке провели все запланированные работы. На пятом этапе благоустройства здесь открыли шахматный павильон, сделали спортивную площадку, создали более 30 парковочных мест, по периметру парка со стороны улицы Ленской возвели ограждение, а со стороны проспекта Сибирского – парковку. Также в "Изумрудном" появился пешеходный фонтан.